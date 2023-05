Wundertüte DTV III lässt die Favoriten straucheln

Nicht Türkiyemspor oder Pohlhausen sind in die Kreisliga A aufgestiegen, sondern die Dabringhauser.

Von Fabian Herzog

Bunt, bunter – Dabringhauser TV III. Vor der am vergangenen Wochenende beendeten Saison in Gruppe 1 der Fußball-Kreisliga B dürfte kaum einer die relativ wild gemischte „Dorftruppe“ vom Höferhof, wie sie sich selbst bezeichnet, als Aufstiegsaspiranten auf dem Schirm gehabt haben. Gehandelt wurden Türkiyemspor Remscheid oder TuRa Pohlhausen. Das Rennen machte aber der DTV III, der eine beeindruckende Serie spielte, in 18 Partien nur 13 Gegentore und eine Niederlage hinnehmen musste.

Bei einem Zufallstreffen wurden vor einem Jahr ungeahnt die Weichen gestellt. Da lief Kapitän Marcel Ritter vor einer Apotheke Ilka Weber über den Weg und erzählte dieser, dass sich der DTV III auf Trainersuche befände. Weber berichtete Ehemann Björn davon, der nach zwölf Jahren Jugendarbeit am Höferhof, wo er einige Spieler von der F- bis zur A-Jugend begleitet hatte, eigentlich mal eine Pause einlegen wollte. Doch weil eben auch einige seiner früheren Schützlinge in der 3. Mannschaft gelandet waren, übernahm der 44-Jährige, der mal kurz im Betriebssport (Kickers 85) aktiv gewesen war, ansonsten aber Tischtennis bis auf Landesliga-Niveau (WTV, Ronsdorf) gespielt hatte, den Posten. „Das Projekt war von Anfang an eine Wundertüte“, erzählt der Dabringhauser.

+ Der Meistertrainer des DTV III: Björn Weber. © IW

Als am zweiten Spieltag in Pohlhausen ein 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg gedreht wurde, deutete sich allerdings schon an, wohin die Reise gehen könnte. Muhammad Soumare war damals Doppeltorschütze für den DTV III. Er gehört im 37-Mann-Kader zu den erfahreneren Kräften, die auch schon in der Ersten gespielt haben. Wie Marvin Oberhoff, Mathias Echl, Luke Metz, Francesco D´Angio oder Keeper Sebastian Bublies. Letztgenannter sagt: „Dieser Mix aus jungen Spielern und erfahrenen Hasen macht es bei uns aus. Und natürlich der Zusammenhalt, den man aus dem Dorf kennt.“

Für den bunten und vor allem Mix steht Samuel Arndt. Der Landesliga-Handballer der Bergischen Panther III spielte seine erste Fußballsaison, hatte mit seiner Schnelligkeit auf dem Flügel und 13 Toren direkt großen Anteil am Erfolg. Sein kongenialer Partner auf der anderen Seite war Florian Buchholz, der mit der Nummer 99 auf dem Rücken satte 29 Treffer und damit die meisten des Teams beisteuerte. „Die beiden sind unsere Raketen“, schwärmt Weber, lobt aber auch den Rest seiner Truppe. „Die Tore haben sich auf alle gut verteilt.“ Das Prunkstück bildete aber die Defensive um Echl.

Das Prinzip, hinten gut zu stehen und blitzschnell zu kontern, soll auch in der Kreisliga A funktionieren. „Wir werden konkurrenzfähig sein“, glaubt der Coach, der die Truppe zusammenhalten und punktuell – wie durch seinen Sohn Yannick, der aus der A-Jugend des SV Altenberg dazukommt, verstärken will.

Vorher wartet auf den Kreisliga-B-Meister aber noch die Abschlussfahrt nach Cochem an die Mosel vom 8. bis 11. Juni. Auch da will die DTV-Dritte abliefern und für Furore sorgen. Mit viel Spaß, Geselligkeit und der ganz speziellen bunten Mischung, die das Team auszeichnet.