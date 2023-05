WTV-Zweite feiertden Klassenerhalt

Wermelskirchener TV II – SG Langenfeld III 31:26 (13:11). Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen haben sich die Gastgeber am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert. „Mit einer ganz starken Leistung“, wie WTV-II-Coach Bernd Mettler betonte. In einer zunächst ausgeglichenen Partie setzen sich die Wermelskirchener gleich nach der Pause ab. Dann wurde am letzten Heimspieltag in der Schwanenhalle ordentlich gefeiert. Auch mit der 3. Mannschaft, die in die Kreisliga aufgestiegen ist. Tore WTV II: Rützenhoff (9), Scheid (8), Müller (6/1), Kupke, Lück (je 3), Hilverkus (2/1).