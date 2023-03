WTV unterliegt knapp im Derbykrimi

Handball-Landesliga: Sieg für die Soldaten – Rade, Panther III und der ATV kassieren Niederlagen.

HG Remscheid II – Wermels-kirchener TV 26:24 (11:15). Derby-Krimi mit Happy End für die Gastgeber am frühen Samstagabend in der Sporthalle Neuenkamp. „Ich kann den Jungs aber überhaupt keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil. Aufgrund unserer personellen Situation war das prima“, erklärte WTV-Co-Trainer Carsten Lorenz. Da er kaum Wechselmöglichkeiten hatte, schwanden zum einen gegen Ende die Kräfte, und zum anderen kam auch noch Pech in einigen Aktionen dazu. Die Gastgeber mühten sich insbesondere in der ersten Hälfte. „Nach der Pause haben wir vieles besser gemacht“, sagte HGR-II-Coach Fabian Flüß. Und sie hatten mit Julian Garnich einen Keeper, der zwischenzeitlich seinen Kasten vernagelte. Flüß: „Das war bombe!“

So glichen die Remscheider nach dem Pausenrückstand nach 39 Minuten zum 15:15 aus. Absetzen konnten sie sich dann aber zu keinem Zeitpunkt, da die Wermelskirchener weiter dagegenhielten und in der 59. Minute erneut zum Anschlusstreffer kamen. Den Schlusspunkt setzte aber Chris Pfeiffer in der Schlussminute.

Tore HGR II: Pfeiffer (7/5), Merckelbach (6), Bona (3), Brefka, Kinder, Jungjohann, Reisdorf (je 2), Franz, Schumacher (je 1).

Tore WTV: Knürenhaus, Zimmer (je 6), Loureiro Marques (5), Benscheidt (3), Halbach, Siebert (je 2).

Wald-Merscheider TV – HC BSdL 26:33 (10:17). Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Bis zehn Minuten vor dem Ende (27:18) „haben wir eine sehr starke Leistung gezeigt“, lobte Trainer Björn Sichelschmidt, der früh auf Philipp Heppner wegen einer roten Karte (Gesichtstreffer) verzichten musste. In die Bresche sprang im Angriff dann der frühere Wermelskirchener Rückraum-Shooter Niklas Sichelschmidt. Tore: Sichelschmidt (8), Paulsen (6), Bersau (5), Voss (4/1), Förster (3), Sonneborn, August (je 2), Schnellhardt, Nitsche, Heppner (je 1).

Ohligser TV – HSG Radevormwald/Herbeck 33:24 (17:10). Bis zum 6:7-Rückstand (15.) aus Sicht der Gäste war die Partie ausgeglichen. Dann setzte sich der Tabellenführer ab. „Die sind schon eine Klasse für sich“, erkannte HSG-Trainer Björn Frank die Stärke des OTV an. Besonders die Abwehr der Bergstädter hatte ihre liebe Mühe. Frank: „Wenn beim Training aber nur vier Leute sind, kann man das auch nicht entsprechend trainieren.“ Und hätte Keeper Christopher Bartsch nicht einen guten Tag erwischt, wäre die Niederlage noch deutlicher geworden. Tore: Krause (6), Peppinghaus (4), Jäschke (4/1), Droste (3), Böhmer, vom Werth (je 2), Franken, Molz, Schoermann (je 1).

Bergische Panther III – SSG Wuppertal 25:30 (12:18). Gegen das Kellerkind lieferten die Gastgeber nach eigener Einschätzung – zumindest in der ersten Hälfte – ihre schlechteste Saisonleistung ab. Als Ausrede wollten sie auch nicht gelten lassen, dass sie einige personelle Ausfälle zu beklagen hatten. „Es lag heute vor allem an der Einstellung“, kritisierte Co-Trainer Daniel Blum, der den erkrankten Timo Adams vertrat. So fehlte die Bereitschaft, auch den letzten Schritt zu gehen oder in der Abwehr zu kämpfen. Tore: Scheel (9), Lock (6), Heider (4), Hain (2), Kleinert, Theissen, Gwosdz, Bick (je 1).

Vohwinkeler STV – ATV Hückeswagen 28:24 (12:11). Ärgerliche Niederlage für den ATV. „Da war zwar mehr drin, aber uns fehlten einfach die Mittel“, berichtete Trainer Jens Greffin. Besonders im zweiten Abschnitt wurde zu sehr auf Einzelaktionen gesetzt, die dann verpufften. Tore: Bangert (5/2), Krempel, Göhlich, T. Kuhlwilm (je 3), Bonekämper, L. Frischmuth, Mettler, N. Schotters (je 2), L. Schotters, Koloczek (je 1).