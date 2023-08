WTV und LTV spielen dreimal gegeneinander

Wermelskirchen. Die Mannschaften befinden sich längst in der Vorbereitung auf die neue Saison. Spieler und Fans fiebern dem Ernstfall entgegen. Dem Tag also, an welchem es endlich wieder um Punkte und Tore geht. Damit die Zeit bis dahin nicht zu lange wird, hat sich der Wermelskirchener TV etwas Besonderes einfallen lassen. Am kommenden Sonntag testen die drei Männerteams gegen Mannschaften des Lüttringhauser TV. Zwischen den Verantwortlichen beider Seiten (Marc Johann beim WTV, Oliver Marquard beim LTV) besteht schon länger ein sehr guter Kontakt, sodass dieses sportliche Ereignis flott auf die Beine gestellt war.