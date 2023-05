WTV-Nachwuchs ist mit einem Großaufgebot im Einsatz

In Delmenhorst fand am Pfingstwochenende ein großes Rasenturnier statt.

Mit einem Großaufgebot hatte der Wermelskirchener TV am Wochenende am Pfingst-Handballturnier in Delmenhorst teilgenommen. Gleich fünf Nachwuchsteams waren bei der Veranstaltung, die auf einer Rasensportanlage stattgefunden hat, dabei.

Und dies auch erfolgreich. So holte sich die weibliche D-Jugend den zweiten Rang. Die männliche D-Jugend musste sich im Spiel um den dritten Platz nach einem nervenaufreibenden Siebenmeterwerfen geschlagen geben und wurde Vierter. Wie auch die weibliche E-Jugend. Die weibliche C-Jugend belegte den siebten, eine weitere männliche D-Jugend den zwölften Rang.

An der Großveranstaltung hatten insgesamt mehr als 1300 Aktive aus Vereinen aus dem Berliner Raum und aus Norddeutschland teilgenommen. Die Wermelskirchener Nachwuchshandballer und ihre Eltern und Trainer waren am Freitag angereist und übernachteten gemeinsam in einer Turnhalle knapp fünf Kilometer vom Turnierschauplatz entfernt.

Doch nicht nur der Handball stand bei allen im Mittelpunkt. Trotz des Altersunterschiedes verstanden sich alle Aktiven prächtig, und sie verbrachten so ihre gemeinsame Freizeit mit verschiedenen Aktivitäten. Auch der Veranstalter hielt noch einiges bereit. Es gab ein gutes Catering, eine Hüpfburg, verschiedene Gewinnspiele und am Samstagabend eine Sportlerdisco. Kombiniert wurde das Turnierwochenende noch mit der Teilnahme an einem Seminar zum Thema: Der Umgang mit Schiedsrichtern und deren Entscheidungen. Am Sonntagabend mit der Rückkehr in Wermelskirchen endete dann ein Pfingstwochenende mit vielen Eindrücken. pk