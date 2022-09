WTV II lernt und überrennt den Gegner

Handball-Bezirksliga

Wermelskirchener TV II – HSG VfL Solingen/Burg 36:28 (18:13). Sie hatten die Lehren aus der Niederlage zum Saisonauftakt gezogen. Aus einer sicheren Abwehr machte der WTV viel Tempo und ließ so den Gästen zu keinem Zeitpunkt eine Chance. „Die Jungs haben alles umgesetzt und den Gegner zeitweise überrollt“, erklärte WTV-II-Coach Bernd Mettler, der selbst allerdings nicht vor Ort war, da er zeitgleich mit den Landesliga-Frauen von Fortuna Düsseldorf II unterwegs war. Mettler: „Da hatte ich vor dem WTV zugesagt. Eine Überschneidung ist aber die Ausnahme.“ Tore: Scheid (10), Hilverkus (6), Müller (6/1), Westhoff (5), Vincon (4), Schüngel (3), Schwarz, Sachser (je 1).

Haaner TV II – HC BSdL II 29:31 (14:17). Nach einem ausgeglichenen Beginn setzten sich die Remscheider nach 20 Minuten zum ersten Mal etwas deutlicher ab. Und diese Führung hielt schließlich bis zum Ende und bescherte dem Team den ersten Saisonsieg.

Ohligser TV III – Bergische Panther IV 14:28 (7:13). Bei nur 14 Gegentoren in 60 Minuten dürfte klar sein, welcher Trumpf bei den Panthern beim deutlichen Sieg in Solingen stach. Dank einer sicheren Abwehr war der Sieg zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Ein Sonderlob hat Coach André Schächinger für Keeper Sascha Kunert parat: „Das war eine super Leistung von ihm.“ Tore: Cromm (6/3), Stöcker, Adams (je 5), Sommer (4), Magnus (3), Jörgens (2), Grasekamp, Krug, Pleitner (je 1).

SV Wipperfürth – Lüttringhauser TV 29:30 (15:14). In einer ausgeglichenen Partie setzte sich der LTV nach 49 Minuten erstmals deutlicher ab (26:22). Diese Führung ließen sie sich nicht mehr aus der Hand nehmen. Der Anschlusstreffer des SVW kam zwei Sekunden vor dem Ende zu spät. pk