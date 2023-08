WTV gewinnt alle drei Spiele gegen LTV

Wermelskirchen. Sportliches Experiment geglückt! So leicht lässt sich das auf einen Nenner bringen, was die Handballer des Wermelskirchener TV und des Lüttringhauser TV am Sonntag auf die Beine gestellt haben. Sie spielten dreimal gegeneinander – mit ihren 1., 2. und 3. Mannschaften.