WSV zum Sieg verdammt

VfL in Wetzlar, Wuppertaler SV gegen Lippstadt.

Nach zwei Siegen aus den ersten drei Spielen in der Handball-Bundesliga tritt der VfL Gummersbach am Sonntag (16.05 Uhr) mit einer großen Portion Selbstbewusstsein bei der HSG Wetzlar an. Allerdings wissen die Oberbergischen, wie schwierig die Aufgabe wird, obwohl die Hessen bisher bereits drei Pleiten kassiert haben und nun mächtig unter Druck stehen.

Nach dem bisher durchwachsenen Saisonverlauf in der Fußball-Regionalliga ist der Wuppertaler SV im Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr, Zoo-Stadion) gegen den SV Lippstadt zum Siegen verdammt. Ein Erfolgserlebnis gab es in dieser Woche. Da setzte sich der WSV in der zweiten Runde des Niederrheinpokals mit 5:2 (3:1) beim Bezirksligisten VfL Benrath durch. pk