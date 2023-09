Diesen Gegner hielt die Losfee für den WSV bereit

Duisburg. Der Wuppertaler SV, der sich am Mittwochabend mit 2:1 nach Verlängerung beim Landesligisten FC Remscheid und großer Mühe durchgesetzt hat, bekommt es in der zweiten Runde des Niederrheinpokals mit einem Underdog zu tun. Bei der Auslosung, die in Duisburg stattfand, bescherte der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Guido Winkmann als Losfee dem Regionalligisten den Oberhausener Bezirksligisten SW Altstaden. Dieser hatte den Remscheider Ligakonkurrenten Cronenberger SC mit 4:3 nach Verlängerung bezwungen.pk