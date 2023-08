WSV will Platz an der Sonne verteidigen

Köln/Wuppertal. Der Wuppertaler SV ist in diesen Tagen bundesweit in den Schlagzeilen. Nicht etwa, weil er nach vier Spielen und vier Siegen an der Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga steht. Die Wuppertaler brachten das wohl einmalige Kunststück fertig, sämtliche Erfolge auf den allerletzten Drücker eingefahren zu haben. An diesem Samstag geht es nun zur U23 des 1. FC Köln. Bei den kleinen Geißböcken, die in dieser Spielzeit hochgehandelt werden, will der WSV seinen Platz an der Sonne verteidigen. Aber nicht wieder bis zum Schluss zittern müssen. pk