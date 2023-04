WSV, VfL und HSV gewinnen – BHC patzt

Während Preußen Münster den Aufstieg in die 3. Liga durch ein 2:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorfs U23, bei dem der Remscheider Schiri Kristijan Rajkovski an der Linie assistierte, vor fast 13 000 Zuschauern perfekt machte, hielt sich auch der zwischenzeitliche Konkurrent im Meisterschaftsrennen schadlos. Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV schlug den 1. FC Düren im Oberhausener Exil vor 357 Besuchern mit 3:1 (0:0). Marco Stiepermann per Traumtor, Lion Schweers und Semih Güler gaben die Antwort auf einen 0:1-Rückstand.