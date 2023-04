Paukenschlag beim WSV, VfL und BHC mit leeren Händen

In der Nachbarschaft hat sich in den vergangenen TAgen einiges getan - beim Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV ebenso wie bei den Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach und BHC.

-ad- Paukenschlag beim Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV: Stephan Küsters hat den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen. Was nichts mit der 0:1-Niederlage am Freitagabend bei der U23 des FC Schalke 04 zu tun hat.

Vielmehr soll er angeblich in der neuen Spielzeit das Amt des Sportchefs bei Viktoria Köln in der 3. Liga übernehmen. Nachdem er angekündigt hatte, den WSV zum Saisonende verlassen zu wollen, hatte man sich seitens der Vereinsführung für eine sofortige Trennung von dem einstigen FCR-Spieler entschieden.

In der Handball-Bundesliga wehrte sich der VfL Gummersbach beim 26:30 (10:12) gegen Rekordmeister THW Kiel auf beeindruckende Weise. Letztlich fehlte dem Aufsteiger nach einer 7:3-Führung aber ein wenig die Cleverness, um den Vorsprung weiter auszubauen. Die Zuschauer in der ausverkauften Schwalbe-Arena waren begeistert, feuerten den VfL bis zum letzten Angriff an.

Eine enttäuschende Vorstellung leistete sich Ligakonkurrent Bergischer HC, der bei FA Göppingen mit 28:37 (13:14) unter die Räder kam. Nach einigermaßen passabler erster Hälfte lief bei den Löwen nichts mehr zusammen. Das Ergebnis spricht Bände.