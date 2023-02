WSV fiebert Pokalspiel gegen RW Essen entgegen

Blick über den Zaun: Neues vom Wuppertaler SV, dem Bergischen HC und der HSV Solingen-Gräfrath.

-ad/lc/pk- Wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Niederrheinpokalspiel gegen RW Essen (Mi., 19 Uhr, Stadion am Zoo) enttäuschte Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV im Meisterschaftsbetrieb sehr. Bei Schlusslicht SV Straelen kam man nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus. Lewin D´Hone (11.) und Semih Güler (30.) hatten den Favoriten in Führung gebracht, der dann leichtfertig späte Gegentore kassierte (75., 90.+1).

Der Bergische HC kassierte in der Handball-Bundesliga durch einen Siebenmeter in der Schlusssekunde den entscheidenden Gegentreffer bei der 25:26 (15:13)-Niederlage gegen den TBV Stuttgart. Nach einem ausgeglichenen Spiel hatte in den letzten fünf Minuten zuvor kein Team mehr einen Treffer erzielt.

Als achtfache Torschützin ragte die Burscheiderin Lucy Jörgens beim 33:25 (15:9)-Erfolg des Handball-Zweitigisten HSV Solingen-Gräfrath gegen die SG Mainz-Bretzenheim heraus. Auch die Burscheiderin Pia Adams trug 16 Tage nach ihrem im Training erlittenen Bänderriss nach ihrer Einwechslung maßgeblich zur Verteidigung der Tabellenführung bei.