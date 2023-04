WSV, BHC, VfL: Das Trio begeistert

Bereits am Samstag gewann der Wuppertaler SV in der Fußball-Regionalliga sein „Heimspiel“ in Oberhausen gegen den 1. FC Kaan-Marienborn mit 4:1 (2:0). Auf fremdem Terrain, das wegen der Rasensanierung im Stadion am Zoo vorerst als Heimquartier genutzt wird, zeigte der WSV vor 326 Zuschauern von Beginn an, wer der Herr im Hause ist, und lieferte eine bärenstarke Partie ab. Die Tore erzielten Kevin Hagemann (9.), Serhat-Semih Güler (14.), Justus Henke (75.) und Roman Prokoph (90.). Schon am kommenden Samstag muss der WSV wieder in Oberhausen ran. Dann in einem regulären Auswärtsspiel bei Rot-Weiß.