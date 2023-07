WSV: Benschop kommt

Fußball: Spektakulärer Transfer.

Wuppertal. Unmittelbar vor dem Aufbruch ins Trainingslager nach Willingen hat der Wuppertaler SV eine spektakuläre Neuverpflichtung bekanntgegeben und damit seine Transferaktivitäten beendet.

Der Fußball-Regionalligist ist froh über die Zusagen von Charlison Benschop, der viel Erfahrung auf höchstem Niveau mitbringt. Unter anderem hat der 33-jährige Angreifer in der Bundesliga für Hannover 96 gespielt, zudem in der 2. Liga für Fortuna Düsseldorf, Ingolstadt und Sandhausen sowie in der niederländischen Ehrendivision. Mit einer Körpergröße von 1,91 Metern verfügt er über Kopfballstärke, hat eine besondere physische Präsenz und gilt als klassischer Mittelstürmer. „Wir haben jetzt noch mehr Optionen“, ist der Sportliche Leiter Gaetano Manno sehr glücklich. ad