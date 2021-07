FCR und DTV wollen für den SC 08 spielen

Drittletzter Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Rader könnten in Ronsdorf einen großen, vielleicht sogar den letzten Schritt gehen.

Von Fabian Herzog

FC Remscheid – SV Jägerhaus-Linde (So., 15 Uhr, Röntgen-Stadion). Die Meisterschaft ist unter Dach und Fach, die Intensität in Spielen und Training weiterhin hoch und die Stimmung im gesamten Verein nahezu perfekt. „Das macht mir fast ein bisschen Angst“, sagt Trainer Zdenko Kosanovic und kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. Eine solche Harmonie ist er beim FCR gar nicht gewohnt, genießt sie deshalb aber um so mehr. „Das kenne ich so gar nicht, ist aber eine schöne Sache“, betont der Coach vor dem vorletzten Heimspiel.

Auch dieses will der Aufsteiger mit vollster Seriosität – und wohl unverändertem Personal – angehen. Möchte dem im Abstiegskampf befindlichen Gegner nichts schenken. „Wir lassen es nicht schleifen“, verdeutlicht Kosanovic, „damit gar nicht erst irgendein Gerede aufkommt.“

AUFSTIEGSFEIER FCR Mit ein paar Tagen Verspätung wird am Sonntag im Röntgen-Stadion gefeiert. Nachdem die 1. Mannschaft des FC Remscheid in der Woche kampflos und die 2. Mannschaft auswärts den Aufstieg unter Dach und Fach gebracht hat, wird nun beim Heimspiel-Doppelpack auf die Erfolge angestoßen. Thorsten Greuling aus dem erweiterten Vorstand gibt einen klaren Tagesplan aus: „Erst wählen gehen, dann zur Mama und dann ab 12.30 Uhr, wenn die Zweite spielt, ins Röntgen-Stadion.“

Natürlich laufen parallel aber längst die Planungen für die Landesliga-Spielzeit. Erste Termine sind beispielsweise fix: Trainingsstart am 3. Juli und Teilnahme am Germanen-Cup des SSV Germania Wuppertal am 5. August, bei dem auch der ASV Wuppertal und der Cronenberger SC dabei sind und die Spiele 1x45 Minuten dauern werden.

Auch am Kader für die kommende Spielzeit wird gebastelt. „Noch hat kein weiterer Spieler der aktuellen Mannschaft unterschrieben“, sagt Thorsten Greuling aus dem erweiterten Vorstand, „aber mündlich haben jetzt fast alle zugesagt.“ Fest steht, dass die A-Jugendlichen Emre Albyrak, Mert-Can Karatas, Dennis Adamiec und Ayoub Kallouch an die 1. Mannschaft herangeführt werden sollen.

Dabringhauser TV – SV DITIB Solingen (So., 15 Uhr, Eifgen). Während am Höferhof die Umbaumaßnahmen in vollem Gange sind und es aktuell so aussieht, dass der Kunstrasen Ende Juli, Anfang August fertig sein könnte, gilt es für den DTV, die Saison 2016/17 ordentlich zu Ende zu bringen. „Es ist unsere verdammte Pflicht, alles zu probieren“, schiebt Co-Trainer und Keeper Michael Röttgen einer möglicherweise laschen Einstellung rigoros einen Riegel vor: „Das wird es bei uns nicht geben.“

Röttgen verweist dabei auf das gute Verhältnis der Dabringhausener zu Vereinen wie dem SC 08 Rade und dem SV Jägerhaus-Linde, die unter anderem mit dem SV DITIB um den Verbleib in der Bezirksliga kämpfen. „Die werden uns aber alles abverlangen“, sagt der 48-Jährige über die Solinger, die ihn in den vergangenen Wochen beeindruckt haben. „Wenn man deren Ergebnisse sieht, muss man den Hut ziehen.“ Da passt es, dass der DTV nahezu komplett ist. Auch Ersatzkeeper Sebastian Bublies ist zurück im Kader.

TSV Ronsdorf – SC 08 Radevormwald (So., 15.15 Uhr). Der Klassenerhalt ist für die Rader greifbar. Bei vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz könnte der Aufsteiger schon am Sonntag sein Ziel erreichen – vorausgesetzt, er gewinnt und Vatanspor Solingen verliert gegen die 1. Spvg. Wald. So weit will 08-Trainer Erdal Demir aber gar nicht denken. Er sagt: „Wir wollen einen Punkt mitnehmen.“

Diese ruhige Art des Rader Coaches ist wohl der größte Trumpf im Abstiegskampf. Demir gelingt es so immer wieder, den Druck von seinen Spielern zu nehmen und diese so voll zu fokussieren. Auch vor dem Spiel in Ronsdorf, in dem bis auf die Langzeitverletzten Basti Weyer und Marvin Zipperling alle Mann an Bord sind, sagt er ruhig, aber überzeugt: „Wir haben unser Ziel vor Augen und wissen um unsere Qualität. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich.“