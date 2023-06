Wolf fiebert US-Abenteuer entgegen

Auf seiner Position in der Offense-Line, die dem Quarterback nach Möglichkeit den Rücken frei hält, gehört Joel Wolf (2. v.r.) zu den „größten“ Talenten in Deutschland. Das stellt er aktuell noch bei den Cologne Crocodiles unter Beweis.

Remscheider Footballer geht dank eines Stipendiums im August in die Staaten.

Remscheid. Die einen sprechen von einem Koloss. Andere bezeichnen ihn als Hünen. Als Schrank. Als Brecher. Oder gerne auch schon mal als Kerl wie ein Baum. Fakt ist: Joel Wolf ist eines der – im wahrsten Wortsinn – größten Football-Talente, das der AFC Remscheid Amboss wohl je herausgebracht hat. Der 17-Jährige, der es auf 1,99 Meter und 145 Kilogramm bringt, spielt aktuell als Offense-Liner in der U19-Bundesliga für die Cologne Crocodiles, wechselt Anfang August aber mindestens für ein Jahr in die USA, um dort eine Highschool zu besuchen und für diese auch zu spielen.

Wolf standen die Türen in den Staaten beinahe sperrangelweit offen. Junge Footballer mit seinen Maßen gibt es dort nicht so oft, wie sein Stiefvater Heinz Ifang, der langjährige Remscheider Footballer und Amboss-Coach, verdeutlicht: „Die brauchen keine Runningbacks oder Receiver. Die gibt es millionenfach. Gefragt sind großgewachsene Nordeuropäer.“ Aus diesem Grund konnte sich der Schüler des Remscheider Berufskollegs (BWV) zwischen verschiedenen Institutionen entscheiden, wo er mit einem Stipendium ausgestattet seinen Abschluss macht.

+ Joel Wolf hat sich beim AFC Remscheid Amboss prima entwickelt und macht nun den nächsten Schritt in seiner Footballkarriere. © Cedric Eltze/CEPD Sports

Die Wahl fiel nach einem komplexen Ausschlussverfahren samt Video-Interviews mit sechs möglichen Schulen, Lehrerempfehlungen durch das BWV und der Besichtigung vor Ort auf die St. Anne's-Belfield-School in Charlottesville im südöstlichen US-Bundesstaat Virginia. „Die hat uns am meisten überzeugt“, erzählt Joel Wolf. „Unter anderem, weil es eine sehr europäische, sichere Stadt ist.“ Auch die Höhe der finanziellen Unterstützung an den 73.000 Dollar, die normalerweise für ein Schuljahr zu zahlen sind, spielte eine Rolle.

Prominenter Coach: Von Kyle Long will Wolf viel lernen

Mit das stärkste Argument war aber die sportliche Perspektive. Wolfs O-Line-Coach wird mit Kyle Long ein ehemaliger NFL-Star sein. Der Sohn des in den Staaten nicht weniger bekannten Howie Long hat sieben Jahr für die Chicago Bears gespielt, gehörte in seinen erfolgreichsten Saisons zu den Besten seines Fachs und kehrte nach dem Karriereende an die Highschool zurück, die er selbst besucht hatte. „Das ist eine tolle Geschichte für Joel“, schwärmt Heinz Ifang. „Einen besseren Coach könnte er nicht kriegen. Da kann er viel aufsaugen.“

Erste US-Erfahrungen sammelte der Remscheider auch schon im vergangenen Winter, als er im Prinzip die Weichen für sein anstehendes Abenteuer stellte. Dank über Jahre starken Leistungen in der NRW-Auswahl, wo er zum Teil auch als MVP ausgezeichnet wurde, war die Scouting-Organisation „Gridiron Imports“ auf ihn aufmerksam geworden. Diese lud den 17-Jährigen zunächst in ein Trainingscamp nach Hamburg ein, wo Highschool- und College-Coaches deutsche Talente unter die Lupe nahmen. Dort machte Wolf seine Sache so gut, dass er zum All-American-Bowl nach Miami Beach eingeladen wurde.

Bei diesem prestigeträchtigen Sichtungscamp im Flamingo-Park-Stadion dürfen sich auserwählte Nachwuchsspieler aus dem In- und Ausland präsentieren. „Dort dabei zu sein“, sagt Joel Wolf, „war eine große Ehre.“ Nach drei Tagen Training gab´s zum Abschluss noch ein Spiel Nord gegen Süd, in dem ihm der Quantensprung vom deutschen zum amerikanischen Football noch einmal so richtig bewusst wurde: „Das, was ich dort erleben durfte, war eine ganz andere Liga. Die sind alle schneller und erfahrener.“

Trotzdem verkaufte sich der Remscheider auch dort so gut, dass ihm mehrere Angebote ins Haus flatterten und er in wenigen Wochen nun, mindestens vorübergehend, ins Mutterland des Footballs zieht. Die Anspannung hält sich dennoch bislang in Grenzen, wie er erzählt: „Aber mit jedem Tag steigt die Aufregung.“ Auch bei seinen Eltern, die ihn bei allen Entscheidungen gerne unterstützen und fördern. Weil sie spüren, wie sehr ihr „Großer“ für diese Chance brennt. Mutter Nadja Wolf, die lange dem Vorstand des Amboss angehört hat, sagt: „Wenn er nicht so Feuer und Flamme wäre, würden wir das alles nicht machen.“

Pensum

Läuft alles Plan, bestreitet Joel Wolf in diesem Jahr gleich zwei Saisons. Die reguläre mit den Cologne Crocodiles endet noch vor seinem Abflug in die USA, dort beginnt die neue Spielzeit dann Ende August. Um gerüstet zu sein, absolviert der ehrgeizige Remscheider derzeit unzählige Extraschichten und arbeitet sogar nicht dem Personalcoach Raphael Llanos zusammen.