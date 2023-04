Analyse: Der Remscheid Amboss und die Folgen des April 2018

Was ein großer Knall bei Amboss Remscheid vor fünf Jahren mit der zurückliegenden, sehr ereignisreichen Woche bei der Footballern zu tun hat, beleuchtet RGA-Sportredakteur Fabian Herzog.

Der große Knall ist fünf Jahre her. Am 22. April 2018 vergeigte der AFC Remscheid Amboss nicht nur seinen Saisonauftakt in der Football-Regionalliga gegen die Cologne Falcons, im Anschluss an die Partie gab es darüber hinaus auch noch ein folgenschweres Personalbeben. Es kam zum Bruch zwischen dem damaligen Präsidenten Franco Finelli und Headcoach Christian Müller – und damit zwischen zwei Gründungsmitgliedern. Zwei absoluten Identifikationsfiguren. Finelli und Müller, das war (und ist) zweimal die personifizierte Amboss-DNA.

Schockstarre machte sich in Reinshagen breit. Dennoch hätte damals wohl niemand gedacht, dass sich diese schwarze Stunde der Amboss-Historie auch im Jahr 2023 noch auswirken würde. Doch bis heute ist es dem Verein nicht gelungen, wieder richtig auf die Beine zu kommen. Zwischenzeitlich war der frühere Zweitliga-Anwärter sportlich gar in die Verbandsliga abgerutscht und kämpft aktuell ums nackte Überleben in der Oberliga. Mit einem Mini-Kader, dem es an Erfahrung fehlt. Und nun auch ohne Headcoach Willie Sheird, der im November verpflichtet wurde und von dem man sich nach nur einem Spiel wieder trennte.

Dies hatte sich angedeutet. Sheirds Kumpel-Art war im Winter zwar erst noch gut angekommen. Doch nun gelang es ihm nicht, in den Wettkampfmodus zu schalten.

Am bedauernswertesten bei all dem Schlamassel ist Philipp Hensch. Er stellte sich im vergangenen September als Vorsitzender zur Verfügung, als dem Verein wegen einer Vakanz auf diesem Posten die Auflösung drohte. Kaum ahnend, was für eine Herkulesaufgabe auf ihn warten würde. Der Remscheider geht dieser mit großem Eifer nach, investiert nahezu jede freie Sekunde, benötigt aber Unterstützung. Seine über die Homepage kurz vor dem Saisonstart verbreiteten Worte glichen einem Hilferuf, der bei einigen ehemaligen Amboss-Mitgliedern auch angekommen sein soll. Problem scheint nur, dass die Lager weiter gespalten sind. Und das seit mittlerweile über fünf Jahren.

TOP: Die Tennissaison startet. Wenn auch nicht auf dem hohen Niveau früherer Regionalliga-Tage, geht´s endlich wieder auf den Plätzen rund.

FLOP: Die Keilerei nach dem Kreispokal-Halbfinale in Hückeswagen am Mittwoch. Immer wieder beschämend, dass Fußball nicht auch friedlicher geht.