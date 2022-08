Wo die Liebe hinfällt – von ganz in Weiß bis zur Traufe

Es ist der Sommer der Hochzeiten – Viele bergische Sportlerinnen und Sportler geben sich das Ja-Wort.

Sommer. Bergische Sportler. Lust aufs Heiraten. Das passt in diesen Tagen offenbar gut zusammen. Eine schöne Nachricht reiht sich gerade an die nächste. Da wollen wir es als Sportredaktion des RGA nicht versäumen, zu gratulieren.

Herzlichen Glückwunsch, Jacek Krajnik. Der Handballtrainer des Wermelskirchener TV hat seine Marcelina vor zwei Jahren standesamtlich geheiratet. Jetzt wurde in großem Rahmen „nachgelegt“. Im Bürgerhaus im polnischen Danzig waren auch einige Wegbegleiter seiner langen Handballkarriere Zeugen der freien Trauung. Wie Lukas Steinhoff, Alexander Zapf, Philipp Schönfeld, Timo Meier und Tobias Eberle (früher Uibel). Gefeiert wurde in einem Hotel in der Altstadt. Mittlerweile ist das Ehepaar Krajnik zurück von der Hochzeitsreise aus Slowenien.

Herzlichen Glückwunsch, Moritz Kreidewolf. Der Torhüter des Rollhockey-Bundesligisten IGR Remscheid und seine Lena sind seit dem Freitag vergangener Woche nun auch offiziell ein Paar. Auf die standesamtliche Trauung im Haus Martfeld in Schwelm folgte eine Polterhochzeit auf einem Bauernhof in Wuppertal. Rund 180 Gäste, darunter nahezu auch die gesamte Mannschaft der IGR, erlebten einen sehr stimmungsvollen Tag.

Herzlichen Glückwunsch, Oliver Elitzke. Eine sogenannte „Traufe“ wurde von ihm und seiner Frau Christina zelebriert. Nach der standesamtlichen Trauung des Vorjahres stand jetzt in der Remscheider Stadtkirche eine doppelte Feierlichkeit an. Zum einen eine Hochzeit ganz in Weiß, dazu die in den Gottesdienst integrierte Taufe der neun Monate alten Tochter Alina. Herrliche Momente für den Trainer der WTV-Handballerinnen und seine Frau. Sie hat lange Jahre Rollhockey gespielt. So war es kein Zufall, dass ein Drittel der Hochzeitsgäste auch aus Sportlerinnen und Sportler bestand, als später im Grillardor in Lennep eine rauschende Party den Tag abrundete.

Herzlichen Glückwunsch, Lucas Frischmuth. Sehr, sehr schöne Momente spielten sich auch in der Pauluskirche in Hückeswagen ab, wo Lucas Frischmuth und seine Jessica am Samstag den Bund der Ehe schlossen. Beide sind Handballer. Er spielt für den ATV, sie für die HSG Radevormwald/Herbeck. Clubs, deren gesunde sportliche Rivalität seit vielen Jahren bekannt ist. Doch wo die Liebe hinfällt . . . Frischmuths Mannschaftskollegen waren extra vom Soldaten-Turnier gekommen, hatten Spalier gestanden. Ach, ja. Urgestein Sebastian Mettler und seine Nicole geben sich am 27. August in der Pauluskirche das Ja-Wort. Standesamtlich sind sie längst verheiratet, haben zwei Kinder (Jonas, Hannah). Jetzt folgt bald die kirchliche Trauung.

Herzlichen Glückwunsch, Bastian Siebert. Der Handball-Torhüter des Wermelskirchener TV II und seine Anna feierte ihre Hochzeit in großem Kreis in Wipperfürth.