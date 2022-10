WM-Buch: Das sind die Gewinner

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar rückt – bei aller anhaltender und größtenteils sicherlich auch berechtigter Kritik – näher. Am 20. November steigt das Auftaktspiel des Megaereignisses, das im „WM-Buch 2022“ des riva-Verlags ausführlich beleuchtet wird. Wer sind die Favoriten? Wer die Stars? Wie stellt sich Deutschland auf? In Zusammenarbeit mit dem Herausgeber hat die RGA-Lokalsportredaktion dreimal ein Exemplar verlost und für eine ordentliche Resonanz gesorgt.