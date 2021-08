Winkler und Linden spielen bei EM mit dem Adler auf der Brust

Lenneper E-Sportler werden Favoritenrolle gerecht und lösen Ticket.

Von Fabian Herzog

Matthias Winkler und Mike Linden haben es geschafft. Die beiden Lenneper E-Sportler, die aufgrund ihres Könnens beim Spiel „Pro Evolution Soccer“ vom Deutschen Fußball-Bund ins Nationalteam berufen worden waren, lösten das Ticket für die E-Europameisterschaft und werden Schwarz-Rot-Gold beim Onlineturnier am 23. und 24. Mai zusammen mit ihren Teamkollegen Payam Zeinali und Mehrab Esmailian vertreten.

In den Rückrundenspielen der Qualifikation setzte sich Deutschland erneut sehr souverän durch. Linden gewann gegen Bulgarien (2:0), Estland (4:1), die Türkei (4:2), Gibraltar (4:1) und Ungarn (7:0). Wenige Wochen zuvor hatte Winkler mit ebenfalls starken Ergebnissen vorgelegt. „Wir waren der klare Favorit“, sagt Letztgenannter, „aber dennoch muss man es dann erst einmal so ungefährdet schaffen.“ Die Gratulation von der E-Sport-Abteilung des DFB gab´s umgehend.

Damit ist Deutschland als eines von zehn Teams schon für die elektronische Europameisterschaft qualifiziert, sechs weitere werden in einer Play-off-Runde ermittelt. Wegen des Coronavirus wird der kontinentale Wettstreit nicht wie geplant im Rahmen der „echten“ EM ausgespielt, sondern online. Die 16 Mannschaften werden in vier Gruppen unterteilt, von denen die ersten beiden in die K.o.-Runde einziehen. Anders als in der Quali werden dann auch teilweise Doppel gebildet, für das die Lenneper, die seit 16 (!) Jahren zusammen zocken, aufgrund ihrer Eingespieltheit gesetzt sein dürften.

Spielbetrieb in der Liga mit dem FC Schalke 04 ruht

Dass sie das EM-Ticket derart souverän gelöst haben, verwundert aber schon. Schließlich mussten sie zuvor auf echte Wettkampfpraxis verzichten. Denn auch für sie, die in der internationalen Liga „efootball.pro“ für Schalke 04 antreten und sich dort mit neun anderen europäischen Topteams messen, ruht der Spielbetrieb. Was daran liegt, dass nicht online gezockt wird, sondern um die Partien viel Show gemacht wird und diese im Internet gestreamt werden. „Eigentlich wird jedes zweite Wochenende in Barcelona gespielt“, erzählt Winkler. Darauf würde momentan aber eben auch verzichtet, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Für den 37-Jährigen, der an der Grundschule Mannesmann angestellt und dort derzeit auch nur bei der Notbetreuung im Einsatz ist, bedeutet dies mehr Freizeit. Und damit mehr Zeit zum Spielen. „Zu viel ist aber auch nicht gut“, sagt er, „man muss die Balance finden.“ Dass die Corona-Krise auch eine Chance für den E-Sport ist, noch schneller zu wachsen, glaubt Winkler nicht: „Ich denke, die Leute wollen auch weiterhin lieber den richtigen Fußball sehen.“ fab