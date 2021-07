LTV will in der Bezirksliga unbedingt oben dranbleiben

HCW II empfängt Spitzenreiter. BSdL lauert auf Ausrutscher.

Von Andreas Dach

HC BSdL – Haaner TV II (Sa., 17 Uhr, Halle Neuenkamp). Die Ausgangsposition ist klar: Alles andere als ein Soldaten-Sieg würde überraschen. „Wir wollen unsere Hausaufgaben erledigen“, sagt Trainer Dietmar Pistohl selbstbewusst. Man wolle sich von der Tabellensituation nicht täuschen lassen, die Partie solide herunterspielen. Tobi Jäger und Tobi Söhnchen sind auf der Hochzeit eines Kumpels und stehen nicht zur Verfügung. Pistohl: „Wir haben genug Spieler in der Hinterhand.“

HC Wermelskirchen II – TSV Aufderhöhe II (Sa., 17 Uhr, Schwanen-Halle). Zu viele technische Fehler sollte sich der HCW II gegen den Spitzenreiter nicht leisten. „Dann kann es böse für uns ausgehen“, stellt Trainer Jens Wagner klar. „Aufderhöhe II ist schwierig zu schlagen.“ Andererseits hat der Gastgeber, frisch von seiner Mannschaftstour aus Hamburg zurück, nichts zu verlieren. „Vielleicht können wir ja für eine Überraschung sorgen“, glaubt Wagner an sein Team, das in Bestbesetzung antreten kann.

HSG Rade/Herbeck II – TV Witzhelden (Sa., 18 Uhr, Halle Hermannstraße). Am 30. September hat die HSG II ihr letztes Erfolgserlebnis in der Bezirksliga gefeiert. Damals gab es einen Sieg gegen die Panther IV. Verdammt lange her. Es folgten sechs Niederlagen in Folge, welche die Bergstädter in größte Abstiegsturbulenzen gestürzt haben. Gegen Witzhelden droht die siebte Pleite. Oder, Christian Gritsch? Der Spielertrainer sagt: „Der TVW befindet sich auf dem aufsteigendem Ast und ist Favorit.“ Zudem fehlen ihm mit Timo Michels (beruflich verhindert) und Dominik Dienstel (Arm) zwei wichtige Spieler. Auf der anderen Seite sollen sich die Einheiten in der Wettkampfpause auszahlen. Gritsch: „Irgendwann wird unsere kontinuierliche Arbeit Früchte tragen.“

Solinger TB II – Lüttringhauser TV (Sa., 19.30 Uhr). Die Tabellensituation lässt keine Fragen offen: Der LTV geht als eindeutiger Favorit in die Partie. Er sollte sich aber nicht von den nackten Zahlen blenden lassen – die meisten seiner verlorenen Spiele konnte der Turnerbund II relativ knapp gestalten. „Wir fahren dorthin, um die Punkte zu holen“, lässt Lüttringhausens Trainer Constantin Patrascu keine Zweifel an seinen Planungen aufkommen. Es gilt allerdings, Torhüter Julian Bäcker zu ersetzen (Entzündung im Ellenbogen). Möglich, dass Bastian Schröder (LTV II) das Gespann mit Moritz Wenning bildet. Erfreulich: Simon Kirchhoff hat wieder das Training aufgenommen.