Widerspruch geht an die falsche Adresse: Spiel findet statt

Der SC 08 Rade muss in der Bezirksliga gegen den ASV ran.

Von Andreas Dach

An diesem Donnerstag kommt es in der Fußball-Bezirksliga um 19.30 Uhr zum Wiederholungsspiel zwischen dem SC 08 Radevormwald und dem ASV Wuppertal. Die Begegnung war seinerzeit kurz vor dem Ende beim Stand von 1:0 für die Rader nach Ausschreitungen abgebrochen worden. Das Bezirkssportgericht hatte bei der nachfolgenden Verhandlung empfindliche Strafen ausgesprochen – für beide Teams. Und die Begegnung neu angesetzt.

Für den Gastgeber nicht akzeptabel. Er war fristgerecht in Widerspruch gegangen. Problem nur: Die Rader Verantwortlichen haben die Begründung offenbar an die falsche Adresse geschickt. So jedenfalls erklärte Staffelleiter Martin Schürmann gegenüber dem RGA, weshalb das Spiel an diesem Donnerstag stattfinden wird: „Die Berufung muss an das Bezirkssportgericht gehen. Sie ist aber an die FVN-Geschäftsstelle geschickt worden. Deshalb ist der Widerspruch zurückgewiesen worden.“

Doucas erfährt die Begründung vom RGA

Das Hitzkopf-Duell wird also erneut steigen. Was Rades Trainer Nikolaos Doucas inklusive der Begründung vom RGA erfuhr: „Dann werden wir spielen und wollen uns die verdienten drei Punkte holen.“

Hüseyin Kilic und Joel Schneider haben ihre Sperren (5. gelbe Karte) abgesessen. Fatih Özmen (kein guter Heilungsprozess nach Bänderriss) dürfte in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.

Das Wiederholungsspiel gegen den ASV – nicht der einzige „Fall“, der den SC 08 Rade in diesen Tagen bewegt. Da ist auch das abgebrochene Match der B-Junioren gegen den SC Ayyildiz am 13. November. Nach einem Platzverweis gegen einen Gästespieler war es zu Tumulten gekommen, welche sogar einen Polizeieinsatz erforderlich machten. Der Schiedsrichter soll von dem Vater des Rotsünders tätlich angegriffen worden sein.

Was genau sich Mitte Februar am Kollenberg abgespielt hat, wird an diesem Donnerstag um 19 Uhr Thema eines Sportgerichtsverfahrens sein, zu welchem das Kreisjugendsportgericht Beteiligte in die Räume des Fußballkreises Remscheid Am Hagen eingeladen hat.