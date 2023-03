Westgrund freut sich über den Pokalsieg

In der Saison 2023/24 will Turniersieger Westgrund auch bei der Stadtmeisterschaft wieder angreifen.

BKV-Hallenturnier in Hackenberg.

Von Peter Kuhlendahl

Er hatte es angedroht. Und da die Teams von Edscha, Hackenberg Hobby und 365 Turbo am Sonntag aus den unterschiedlichsten Gründen nicht am BKV-Hallenturnier in der Sporthalle Hackenberg teilnahmen, muss das Trio nun jeweils 90 Euro auf den Tisch legen. „Die letzte Absage kam am Samstag. Dies ist allen anderen gegenüber einfach nicht fair“, erklärte der BKV-Vorsitzende Rainer Sondern, der aufgrund dieser Kurzfristigkeit mit seinen Mitstreitern den Spielplan nicht mehr über den Haufen geworfen hatte. Dafür, dass er in Richtung der Verantwortlichen von Edscha seiner ersten Verärgerung über die sozialen Medien Luft gemacht hatte, entschuldigte er sich.

Doch dies war der einzige negative Aspekt an der Pflichtveranstaltung der Betriebssportler, in der sich nach Vorrunden- und Endrundenspielen am Ende schließlich Westgrund vor Egen und Fortuna 95 nach spannenden Partien durchsetzte. Besonders am Siegerteam war, dass es sich aktuell vom Spielbetrieb bei der Stadtmeisterschaft aus personellen Gründen zurückgezogen hat und nur Freundschaftsspiele bestreitet. Mit dem Turniersieg in der Halle meldeten sie sich nun quasi zurück und wollen in der Saison 2023/24 wieder richtig angreifen.“

„Insgesamt war eine richtig runde Sache“, erklärte Sondern, der zudem noch dankende Worte an zwei Schiedsrichter aus Wuppertal richtete, da aus dem BKV-Kreis Remscheid nur ein Unparteiischer zur Verfügung stand. Außerdem hätten Rainer Katona und Gido Stark bei der Durchführung der Veranstaltung ganze Arbeit geleistet.

Sehr gut angekommen war bei allen Aktiven, dass die Rollhockey-Banden der IGR Remscheid genutzt werden konnten. Dies machte den Spielverlauf schnell und attraktiv. Aus diesem Grund könnte die Halle auch zum festen Standort für das Turnier werden. „Allerdings werden wir aus terminlichen Gründen dann sonntags spielen müssen. Aber ich glaube, dass man dies verkraften kann“, betonte der BKV-Boss.