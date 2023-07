Wermutstropfen schmälert die Freude

Der SV 09/35 gewinnt das gut dotierte Turnier des DTV um den Gut-Landscheid-Cup.

Von Andreas Dach

Wermelskirchen.Das Turnier um den Gut-Landscheid-Cup war längst vorbei, die stimmungsvolle Siegerehrung Geschichte. Dann endlich kam der angeforderte Krankenwagen am Höferhof vorgefahren, und Eray Yigiter wurde zur Untersuchung in die Klinik gebracht. „Wir haben den Sieg teuer erkauft“, kam es Trainer Sebastian Pichura über die Lippen. Die Verletzung des Mittelfeldspielers trübte die Stimmung beim SV 09/35 Wermelskirchen erheblich. Der befürchtete Mittelfußbruch („Ich kann nicht mehr auftreten“) sollte sich später bestätigen. Somit wird der hochtalentierte Fußballer dem Landesligisten wochenlang fehlen.

Vielleicht hilft ja der Gewinner-Scheck in Höhe von 1500 Euro ein wenig über die Schmerzen hinweg. Der soll in Kürze für einen Mannschaftsabend genutzt werden und war dem SV 09/35 als klassenhöchstem Team nicht mal eben in den Schoß gefallen. Dafür musste man sich schon ordentlich strecken. Zunächst freitags beim 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Bezirksligist SV Solingen. Nach regulärer Spielzeit von 60 Minuten hatte es 0:0 gestanden – es ging sofort zur Entscheidung an den Punkt. Da hatten die Wermelskirchener nicht nur die besseren Nerven, sondern auch den besseren Torhüter. Hannes Barth wehrte zweimal ab, Freddy Streit, Umut Demir, Eray Yigiter und Luca Lilliu verwandelten sicher.

„Es war trotz des Sieges kein gutes Turnier von uns!“

Damit war der Einzug ins Endspiel geschafft, in welchem alles schon nach einer neuerlichen Entscheidung vom Punkt aussah, ehe Kapitän Umut Demir im Spiel gegen Gastgeber Dabringhauser TV kurz vor Schluss für die Entscheidung sorgte (2:1). Die Treffer zuvor waren jeweils vom Punkt gefallen. In der ersten Hälfte für den SV 09/35 durch Abdulkadir Avan (nach Foul an Demir), in Abschnitt zwei durch Furkan Kücüktireli (nach Foul an Marvin Dattner). Auch in dieser Begegnung war es ausgeglichen zugegangen – sehr zur Freude der Zuschauer, die trotz tropisch anmutender Temperaturen auf die Anlage gekommen waren und kampfbetonte und für den Zeitpunkt der Vorbereitung gutklassige Partien sahen. Wobei Pichura bezogen auf sein Team sagte: „Es war trotz des Sieges kein gutes Turnier von uns. Da muss mehr kommen.“ Am Vormittag hatten die Wermelskirchener noch bei einem Testspiel gegen Landesliga-Absteiger FSV Vohwinkel mit 0:3 (0:1) verloren. Unter anderem kamen zwei Spieler der Zweiten, ein A-Jugendlicher und ein Gastspieler zum Einsatz.

Hingegen dürfte man beim DTV sehr zufrieden sein. Die Lilafarbenen haben eine richtig gute Mannschaft zusammen und sollten im Normalfall in der Bezirksliga mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Jedenfalls dann nicht, wenn sie so auftreten wie bei ihrem eigenen Turnier: kompakt, laufstark, mutig. Das 4:1 (3:0) am Freitag gegen den SSV Dhünn war eine Hausnummer gewesen. Cemal Öztürk, Natale Gargiullo, Maurizio Lo Pinto und Marvin Dattner trafen bei einem Gegentor durch Sven-Falk Giersch (Elfmeter). Daran knüpfte man gegen den SV 09/35 über weite Strecken an. „Nehmt das Herz in die Hand“, trieb Luciano Velardi seine Mannschaft nach vorne, die alles reinschmiss, was möglich war. Dass es letztlich nicht reichte, war für den Trainer „kein Beinbruch“. Mit den 750 Euro, die es beim Gut-Landscheid-Cup für den Zweiten gab, konnte man auch gut leben.

Und was machte Bezirksliga-Aufsteiger SSV Dhünn? Er war durch den Junggesellenabschied von Joshka Bührmann einigermaßen ersatzgeschwächt, gab aber nach der Niederlage am Freitag im Kampf um Platz drei noch einmal alles. Beim 1:2 gegen den SV Solingen war der Führungstreffer durch Artemij Gordeev ein herrlicher. Pech, dass beim Stand von 1:2 kurz vor Schluss ein Elfmeter nicht gegeben wurde. Angreifer Anis Geus, der sich leicht verletzte: „Ich bin ganz klar am Fuß getroffen worden.“

Bis zu seinem Umzug nach München wird Marius Suchanoff (zuletzt FCR) übrigens beim SSV aushelfen. Trainer Dennis Schmidt: „Mindestens bis Oktober, insgeheim hoffe ich sogar bis zur Winterpause.“ Im Kampf um den Klassenerhalt tut Erfahrung gut.

+ Eray Yigiter vom SV 09/35 hat es böse am Fuß erwischt. Er wurde von einem Krankenwagen auf dem Platz abgeholt. © Andreas Dach

Auszeichnungen

Nach dem guten Auftakt ist es möglich, dass der Gut-Landscheid-Cup im kommenden Jahr in noch größerem Stil ausgetragen wird. Diesmal gab es Sonderauszeichnungen durch André Zanter (DTV) und Ali Sevinmez (Gut Landscheid) für: Hannes Barth (bester Torhüter), Umut Demir (meiste Tore) und Jeremie Kuelo (bester Spieler, alle 09/35).