Wermelskirchener starten gleich mit einem Trainingslager

Landesligist SV 09/35 ist von Freitag bis Sonntag im Dönges-Eifgen-Stadion im Einsatz.

Wermelskirchen. Knapp sechs Wochen vor dem Start in die neue Saison steigt auch Fußball-Landesligist SV 09/35 Wermelskirchen in die Vorbereitung ein. Los geht es an diesem Freitag um 19 Uhr im Dönges-Eifgen-Stadion. Doch damit nicht genug. Es ist der Auftakt für ein Trainingslager, das noch bis einschließlich Sonntag dauern wird. „Natürlich werden urlaubsbedingt nicht alle Spieler dabei sein “, berichtet Wermelskirchens Coach Sebastian Pichura.

In den Testspielreigen einsteigen wollte der Landesligist dann eigentlich in knapp einer Woche. Geplant war eine Partie am Samstag, 1. Juli, beim Wuppertaler SV. Die hat der Regionalligist nun aber abgesagt, da er an diesem Tag auf den SC Paderborn treffen wird. „Für diese Absage habe ich aber Verständnis. So ist es nun einmal, wenn man die Chance hat, auf einen Zweitligisten zu treffen“, sagt Pichura. Außerdem soll die Partie gegen den WSV in der Vorbereitungszeit nachgeholt werden. „Wir schauen nach einem neuen Termin“, erklärt Pichura, der betont, dass die Partie auf alle Fälle auswärts stattfinden wird, da der Regionalligist nicht auf einem Kunstrasen testen möchte.

Falls für das erste Juli-Wochenende kein neuer Testspielgegner gefunden wird, wäre dies für den Club auch kein Beinbruch. Pichura: „Über das Knie werden wir nichts brechen.“ Eine Woche später, am 7. und 8. Juli, nimmt der SV 09/35 am Blitzturnier des Dabringhauser TV teil. -pk-