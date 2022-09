Wermelskirchener SG sichert sich den Pokalsieg

Grün-Weiß und TuRa bilden eine sehr erfolgreiche Spielgemeinschaft.

Spontan und eher aus einer Laune heraus – weil in den Sommerferien der Spielbetrieb ruhte – entstand die Idee, mit einer Wermelskirchener Spielgemeinschaft an der Mixed-Freizeitliga des Tennis-Verbandes Mittelrhein teilzunehmen. Wenige Monate später muss man feststellen: Der Zusammenschluss, den die Mannschaftsführer Bernd Jaspers (TC Grün-Weiß Wermelskirchen) und Peter Köhn (TuRa Pohlhausen Tennis) betreut haben, erwies sich als voller Erfolg.

Nicht nur dass es sportlich glänzend lief, auch das Miteinander sorgte für große Freude. So ist eine Fortsetzung längst beschlossene Sache: Für die Winterrunde wurden schon wieder zwei Mannschaften als Spielgemeinschaft gemeldet.

Unter freiem Himmel wurden die Wermelskirchener, für die im Saisonverlauf insgesamt 28 Spielerinnen und Spieler zum Einsatz kamen, zunächst auf Bezirksebene Meister und qualifizierten sich so für die Teilnahme am Verbandspokal. Auch hier lief es für die SG dann wie am Schnürchen. Nach einem Sieg im Halbfinale gegen den TC Gürzenich/Wald wartete Anfang September das Finale auf die Wermelskirchener Mannschaft, das schließlich in vier knappen Spielen mit 4:0 gegen den TC GW Leverkusen gewonnen werden konnte. fab