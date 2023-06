CVJM Dhünn erwartet 400 Aktive am Samstag

Immer wieder ein Magnet: Der Mittsommernachtslauf des CVJM Dhünn erfreut sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit und kann endlich wieder in vollem Umfang ausgetragen werden.

21. Mittsommernachtslauf des CVJM Dhünn: Kurzfristige Meldungen sind immer noch möglich.

Wermelskirchen. Online kann man sich nicht mehr anmelden. Aber keine Bange: Wer am 21. Mittsommernachtslauf des CVJM Dhünn am Samstag noch teilnehmen möchte, bekommt die Gelegenheit dazu. Bis eine Stunde vor den jeweiligen Starts ist das ab 14 Uhr parallel zur Startnummernausgabe möglich – im Start- und Zielbereich an der Kirche im Dorf.

„Wir rechnen mit bis zu 400 Startern“, sagt Bernd Wurth, der wieder dem Organisationsteam angehört. Weil das Wetter mitmacht und der sportliche Part in einen bunten Rahmen gepackt wird, dürften auch viele Zuschauer vor Ort sein. „Das ganze Dorf ist auf den Beinen“, verdeutlicht Wurth mit einem Lächeln. Live-Musik, prächtige Stimmung und feiner Sport – was will man mehr?

Diese Woche gabs nochmal einen echten Anmeldeschub

In dieser Woche hat es noch einmal einen Anmeldeschub gegeben, und selbst damit scheint das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Die Traditionsveranstaltung ist längst zu einem Magneten geworden. Wurth spricht in dem Zusammenhang nicht ungern von der Attraktivität der Läufe: „Sie haben ein bisschen Cross-Charakter und ein entsprechendes Höhenprofil.“

Das gilt vor allem für den Halbmarathon. Aber auch der Klassiker über 10 Kilometer und der 6-Kilometer-Lauf (auch Walker sollen sich angesprochen fühlen) sind sehr beliebt. Diese drei Läufe werden sukzessive ab 18 Uhr gestartet. „Bis 18.30 Uhr sollten alle auf der Strecke sein“, glaubt Wurth. Schon um 17 Uhr machen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Drei-Kilometer-Dorflaufs auf den Weg.

Der 21. Mittsommernachtslauf kann beginnen. In voller Pracht. Voller Leben. Und mit ganz vielen Menschen.