Spiele für Blitzturnier des DTV sind ermittelt

Wermelskirchen. Kurt Lammert hat ein gutes Händchen bewiesen. Der Inhaber des Gut Landscheid fungierte als „Glücksbote“, als in seinen Räumlichkeiten die Halbfinal-Paarungen für den gleichnamigen Cup ausgelost wurden. Der Dabringhauser TV richtet am Wochenende des 7./8. Juli am Höferhof ein stark besetztes Blitzturnier um den Gut-Landscheid-Cup aus. Los geht es am Freitag mit folgenden Spielen, welche jeweils zweimal 30 Minuten dauern: Dabringhauser TV – SSV Dhünn (19 Uhr) und SV 09/35 Wermelskirchen – SV Solingen (20.15 Uhr).