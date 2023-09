Wer in Frühform ist, kommt nicht zu spät ins Ziel

SG Remscheid zeigt sich beim Heimwettkampf von der besten Seite.

Von Andreas Dach

Das nennt man Frühform. Bestechende Frühform. Bei der 17. Auflage des BRSNW-Cups zeigten die Aktiven der SG Remscheid, dass man (auch) in diesem Wettkampfjahr mit ihnen rechnen muss. Zahlen gefällig? 175 Einzelstarts, 125 persönliche Bestzeiten, elf Saisonbestzeiten, drei Saisonrekorde, ein Vereinsrekord, 74 Qualizeiten für die Bezirkskurzbahnmeisterschaften im Oktober, 13 Qualizeiten für die NRW-Jahrgangsmeisterschaften im Mai 2024. Puuuh, angesichts solcher überragenden Fakten muss man erst einmal tief durchschnaufen.

Sicherlich auch bei der ausrichtenden SG Remscheid, die nicht nur von den Vereinen eine positive Rückmeldung bekam, sondern auch von Bundestrainerin Susanne Jedamski, welche die „Bedeutung des Wettkampfs für den Behindertensport“ heraushob.

Die Hesse-Schwestern Eltje und Skadi zeigten wie immer sehr starke Leistungen. Eltje Hesse war es vorbehalten gewesen, Vereinsrekord zu schwimmen (100 m Rücken, 1:07,93 Minuten, Jg. 2008). Dass Karim Allaham (2009) die 100 Meter Freistil zum ersten Mal unter einer Minute schwamm (58,62 Sekunden), sorgte nicht für minder große Begeisterung. Immer besser zurecht kommt Tristan Wurm (2009) – er hat sich mit 1:07,01 Minuten über die 100 Meter Rücken bereits die Teilnahme an den Titelkämpfen auf NRW-Ebene gesichert.

Aus der Nachwuchsförderung sind Frieda Fischer (2012) und Minou Lemoine (2013) gesondert zu erwähnen, die auf kürzeren Brustdistanzen alles für die Bezirksmeisterschaften klar machten. Schließlich trumpfte auch Lena Schmid auf, die auf den 50-Meter-Strecken immer näher an die Spitze bei den SG-Frauen heran schwimmt. Bei den Verantwortlichen der SG herrscht größte Zuversicht, dass sich die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Bezirksmeisterschaften im Oktober noch vergrößert. Zuvor gibt es beim 18. Remscheider Pokalschwimmen am 14. und 15. Oktober noch weitere Quali-Möglichkeiten.

Übrigens ist es bei den Wettkämpfen am Wochenende nicht bei den beiden neuen deutschen Rekorden geblieben, die wir bereits veröffentlicht hatten. Neben Janine Gallisch (Hamburg) und Maurice Wetekamp (Bayer Leverkusen, beide über 1500 Meter Freistil) durften auch Julian Füllgraf (800 m Freistil, Ennigloh), noch zweimal Wetekamp (50 m Brust, 100 m Lagen), zweimal Pascal Rentsch (100 m Schmetterling, 100 m Lagen, Magdeburg) und Ismail Dogan (100 m Schmetterling, SC Solingen) jubeln.