Jannik Wenzel erreicht Medaille im 26. Land

Remscheid. Jannik Wenzel hat die Liechtenstein Open in Vaduz mit einem großen Erfolg beendet. Der in Hückeswagen geborene Judoka aus Remscheid setzte sich in der Gewichtsklasse -73 Kilogramm durch und begeisterte sich nicht nur an den sportlichen Aspekten: „Kleines Land, freundliche Menschen, sehr viel Natur, steile Straßen.“ Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale beendete er vorzeitig per Ippon, im Finale war er in der Verlängerung erfolgreich. Damit ist Wenzel bereits im 26. Land in die Medaillenwertung gekommen. ad