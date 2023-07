Wenn die harten Bergischen Jungs zu reisenden Engeln werden . . .

Rast an der Kapelle Maria Rast am Rande der Buckelwiese bei Krün: Carsten Hausmann, Hans Etterer, Dieter Kopp, Thomas Merten, Peter Lange, Jürgen Kuhlmann und Thomas Schad (v.l.).

Mountainbike: Ihre 28. Jahrestour führt die Radsportler aus Remscheid nach Krün am Karwendelgebirge.

Remscheid. Es hat alles gepasst. Wieder einmal. Fast ist man versucht zu schreiben: Wenn Engel reisen . . . Die Engel sind die Wirklichkeit die Bergischen Jungs. Und das sind Mountainbiker überwiegend gesetzteren Alters aus Remscheid, die sich Jahr für Jahr eine anspruchsvolle Woche auf ihren Räder gönnen. Diesmal, bei ihrer mittlerweile 28. Tour, führte sie der Weg nach Krün. In unmittelbare Nähe des Karwendel- und des Wettersteingebirges.

„Es war eine coole Woche“, fasste Carsten Hausmann die gemeinsame Zeit in den Bergen zusammen. Und meinte damit neben dem guten Wetter auch die schöne Unterkunft und die vielseitigen Streckenführungen durch tolle Landschaften. Auf sechs Tagestouren sammelten die Bergischen Jungs eine Strecke von 460 Kilometern mit 5200 Höhenmetern. Im Tagesschnitt kamen 65 Kilometer bei 740 Höhenmetern zusammen.

Nahezu alle Teilnehmer waren früher leistungsambitionierte Marathonläufer. Zeiten unter der Schallmauer von drei Stunden waren keine Seltenheit gewesen. Erst wiederkehrende Probleme orthopädischer Art führten zu einem Wechsel der Sportart. Wobei Dieter Kopp die rühmliche Ausnahme ist. Der 73-Jährige plant seine Teilnahme an der Marathon-DM in Köln und dürfte, bei entsprechendem Trainingsaufbau, in seiner Altersklasse ganz vorne mitmischen können.

Bei ihrer MTB-Tour durch die oberbayerische Alpenwelt bekamen es die Bergischen Jungs teilweise mit grenzwertigen Steigungen und Abfahrten im alpinen Gelände zu tun, welche großes fahrerisches Können voraussetze. Sehr prekär blieb den Fahrern beispielsweise die Abfahrt von der Esterbergalm nach Garmisch-Partenkirchen in Erinnerung – bei einem Gefälle von 20 bis 25 Prozent.

Die Königsetappe gelang am vergangenen Donnerstag mit der Umrundung des Zugspitzmassivs. 91 Kilometer mussten bei 1170 Höhenmetern bewältigt werden. Höhepunkt war der knüppelharte Anstieg von Ehrwald (Österreich, 995 Meter) auf die Ehrwalder Alm (1485 Meter). Dabei musste jeder an seine persönliche (Schmerz-)Grenze gehen. Hausmann: „Eine höchst respektable Leistung aller Mitstreiter, wobei die Hälfte Mitte 70 ist, dabei aber mehr als jung geblieben ist.

Thomas Merten ist erst 66 Jahre alt. Trotzdem ist seine Leistung am höchsten zu bewerten. Der nach einer Krebserkrankung einbeinige Sportler ist eine Ausnahmeerscheinung und bringt seit 25 Jahren außergewöhnliche Leistungen. Auch diesmal wieder. Wo andere „Zweibeiner“ hin und wieder mal absteigen mussten, kurbelte der Lenneper einfach weiter. Absolute Spitze bei den Sportlern mit Handicap in Deutschland und auch international. ad