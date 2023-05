Wenn der Vater mit dem Sohn . . .

Schöne Familienkonstellation beim Football-Oberligisten AFC Remscheid Amboss.

Neun lange Jahre von der Idee bis zur Wirklichkeit. Ende April 2014 war Kai Reichle mit seiner Familie erstmals als Zuschauer bei einem Footballspiel in Reinshagen. Danach wurden „die Reichles“ ein großer Bestandteil der Amboss-Familie. Ein Traum ging aber erst vor wenigen Tagen in Erfüllung.

Auch wenn das Ergebnis beim 0:54 gegen die Minden Wolves alles andere als schön war, erfüllten sich Kai und Justin, genannt „JJ“, Reichle einen langersehnten Traum. Vater Kai stand mit seinem Sohn erstmals zusammen für den Amboss auf dem Feld. Um sich diesen Traum zu erfüllen, kehrte Kai Reichle sechs Jahre nach seinem Karriereende noch einmal auf das Spielfeld zurück. „Der Traum, mit JJ zusammen spielen zu können, war damals schon im Kopf“, erinnert er sich.

Kai Reichle spielt in dieser Saison in der Offense auf der Position des Fullbacks, Sohn JJ, der in der Jugend NRW-Auswahlspieler war, ist in seiner ersten Saison bei den Senioren in der Defensive Line aktiv. Dass es erst am dritten Spieltag dieser Saison mit der Premiere des Vater-Sohn-Gespanns geklappt hat, hatte mit dem Auskurieren einer kleinen Operation bei JJ zu tun. So musste Kai Reichle noch zwei Spiele länger auf seinen Sohn warten, der gegen Minden zur Premiere gleich zwei Quarterback-Sacks sammelte.

+ Justin Reichle (l., Nummer 44) und Kai Reichle (Nummer 25) durften das Team bei der Vater-Sohn-Premiere gegen Minden aufs Feld führen. © Cedric Eltze/ CEPD Sports

Wie viel Zeit zwischen dem ersten Gedanken und dem Kick-off gegen Minden vergangenen ist, lässt sich leicht veranschaulichen. Als die Reichles 2014 erstmals zum Football ins Stadion Reinshagen kamen, war der Amboss ein gefestigter Regionalligist, der Headcoach hieß noch Christian Müller, der Präsident Franco Finelli. Das Spiel damals im April gewann der Amboss gegen die Dortmund Giants mit 16:0, wodurch der zweite Tabellenplatz hinter den Paderborn Dolphins, heute in der GFL zu Hause, eingenommen wurde. Angetan vom Amboss waren die Reichles damals bereits vor dem Kick-off. „Wir haben das Feuerwerk und den damaligen Einmarsch gesehen und waren sofort schockverliebt“, sagt Kai Reichle.

Eine Woche später wurde der Sohn bei der damaligen U11 angemeldet, Mama Natascha, genannt „Tascha“, unterstützte fortan die Senioren als Betreuerin und wurde Team-Managerin in der U11. Im Herbst des gleichen Jahres betrat Kai Reichle erstmals als Spieler den Trainingsplatz. Wenige Monate darauf übernahm er dann die U13 als Positionstrainer und wurde im Herbst 2015 Headcoach der Nachwuchsklasse. Als Trainer sammelte er große Erfolge, gewann mit der U13 die NRW-Liga Mitte, wurde NRW-Vizemeister und nahm am Halloween-Bowl teil.

Doch der Weg bis zum ersten gemeinsamen Spiel war lang, schien zu lang. 2017 hörte Kai Reichle als aktiver Spieler nach drei Saisons auf. „Ich war der Meinung, dass ich zu alt für Football war, und hab`s dann wieder gelassen“, erinnert er sich, nicht ohne doch noch ein Ziel vor Augen zu haben: „Ich wollte immer dieses eine gemeinsame Spiel haben. Das hat dann noch sechs Jahre gedauert, um dann mit 39 Jahren zu merken, dass es kein zu alt im Football gibt.“ Sohn JJ feierte vergangene Woche seinen 19. Geburtstag.

Doch wie sollte es weitergehen? Mit einem 0:54 wollte Reichle seine Karriere dann doch nicht beenden, auch wenn der große Traum erreicht wurde. „Diese Saison wird auf jeden Fall beendet, und dann schauen wir weiter“, sagt Kai Reichle. Das muss er wohl auch, denn es gibt noch einen weiteren Traum: Seit 2017 ist auch Dominik, der jüngste Spross aus dem Hause Reichle, ein Amboss-Recke. In sechs Jahren könnte auch dieser in der 1. Mannschaft debütieren. „Vielleicht schaffe ich es ja noch mit meinem Jüngsten“, sagt der Papa und lächelt ungläubig.

So oder so sind der Amboss und die Familie eng miteinander verbunden. Kai Reichle ist seit vergangenem Herbst als 2. Vorsitzender im Vereinsvorstand, Natascha Reichle führt den Beirat. Sohn JJ könnte ein Führungsspieler in der Defense der Amboss-Senioren werden und ist beim in diesem Jahr gestarteten Neuanfang ein wichtiger Baustein für die sportliche Zukunft des Vereins. Und Dominik Reichle? Da gerät der Papa regelrecht ins Schwärmen: „Er ist zu einem Quarterback und richtigen Anführer mutiert.“

Es scheint, als wäre die Geschichte der Reichles beim Amboss noch lange nicht zu Ende erzählt.

Amboss

Beim jüngsten 0:32 in Aachen liefen Justin und Kai Reichle erneut gemeinsam auf. Die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel konnten sie aber auch nicht verhindern. Am kommenden Samstag (15 Uhr) wartet auf sie die wohl größte Hürde in dieser Saison. Zu Gast ist Aufstiegs-Topfavorit Krefeld Ravens, der die Tabelle verlustpunktfrei anführt. mas