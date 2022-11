Röntgenlauf: Firmenpokal überreicht

Wolfgang Görtz (r.) überreicht den Pokal an Tibi Jeck.

Es gibt gleich drei Erstplatzierte Unternehmen.

Remscheid. Die Teilnehmerzahlen beim Röntgenlauf sind deutlich weniger geworden. Dass die 20. Auflage vor wenigen Wochen gleichbedeutend mit einem runden Geburtstag und dem Zusatzangebot in Form eines 100-Kilometer-Laufs gewesen war, konnte nicht verhindern, dass die Zahl der Mitwirkenden nur knapp an die 2000er-Grenze heranreichte. So durfte es nicht verwundern, dass auch die Firmenwertung nicht zu der Erfolgsgeschichte vergangener Jahren wurde. Wo 2019 noch Unternehmen mit mehr als 50 Finishern den Röntgenlauf sehr bereicherten, da gab es diesmal erhebliche Abweichungen zu registrieren. Alle drei Erstplatzierten blieben unter 20 Sportlerinnen und Sportler.

Was nichts daran änderte, dass man den Firmenpokal seitens des Röntgensportclubs gerne an das siegreiche Team überreichte. „Was lange währt, wird endlich gut“ – so begründete Wolfgang Görtz das relativ späte Zusammentreffen mit Tiberius Jeck. Es war nicht einfach gewesen, ein offenes Zeitfenster zu finden. Letztlich hatte die DVAG mit 18 Teilnehmern hauchdünn die Nase vorne gehabt – direkt vor Oerlikon Barmag (17).

Insgesamt hatten sich rund 200 Aktive dieser besonderen Wertung beziehungsweise Herausforderung gestellt. Sicher ist laut Görtz: „Auch 2023 wird es eine Firmenwertung beim Röntgenlauf geben.“