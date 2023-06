Weitere Traditionsclubs sind ganz unten angekommen

Zwei echte Remscheider Traditionsvereine finden sich in der tiefsten Spielklasse im Kreis wieder, bedauert RGA-Sportredakteur Peter Kuhlendahl.

Auch eine Woche nach den Dramen, die sich in der 1. und 2. Bundesliga im Meisterschaftsrennen abgespielt haben, steht der Fußball weiter im Mittelpunkt. An diesem Wochenende stehen die letzten Spieltage in der Bezirksliga und der Kreisliga A auf dem Programm. Dabei sind die Titel allerdings vergeben, und die Aufsteiger stehen längst fest. Hochspannung ist dagegen in beiden Ligen noch im Abstiegskampf angesagt. Und da gibt die besondere Situation, dass es in der Kreisliga A neben den bisher bereits feststehenden Absteigern eine weitere Mannschaft erwischt, falls noch ein zusätzliches Team aus dem Kreis Remscheid aus der Bezirksliga absteigt.

Ein wenig untergegangen ist dabei, dass es in dieser Saison bereits zwei echte Remscheider Traditionsvereine erwischt hat, die sich bald in den Niederungen der Kreisliga B – der tiefsten Spielklasse im Kreis – wiederfinden. Die TS Struck und die 1. Spvg. Remscheid, die in besseren Zeiten sogar mal in der Landesliga gekickt haben, sind also ganz unten angekommen.

Die Gründe, warum die Neuenhofer und die Honsberger diesen bitteren Gang antreten müssen, sind ähnlich. Bei der Spielvereinigung zauberten die Verantwortlichen in der Vergangenheit immer wieder einen Kader aus dem Hut, der die Klasse hielt. Dies ist nun gehörig schief gegangen. Der Traditionsverein blamierte sich in den letzten Wochen auch einige Male damit, als man Partien nicht beenden konnte, da zu wenig Akteure auf dem Platz standen. Auch in Struck gab es in den vergangenen Jahren immer wieder personelle Probleme. Allerdings hatte sich der Club bereits Anfang des Jahres auf dem Trainerposten und mit einem Sportlichen Leiter für die Saison 2023/24 neu aufgestellt, die ein schlagkräftiges Team formen sollten. Wohlgemerkt für der Kreisliga A.

Jetzt geht es für beide Vereine in der Kreisliga B beispielsweise gegen den 1. FC Klausen, TuRa Pohlhausen, TuSpo Dahlhausen oder den RSV Hückeswagen. Vier weitere Traditionsvereine, die zum Teil seit Jahren ganz unten festhängen.

TOP An diesem Samstag Weltklassesport in der Halle Neuenkamp in Remscheid anschauen. Die Judo-Bundesliga ist in der Stadt.

FLOP Bambini-Eltern, die sich am Spielfeldrand einfach nicht benehmen können. Wie zuletzt beim Pfingstturnier der SG Hackenberg am vergangenen Wochenende.