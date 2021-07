Die weiten Fahrten sollen nicht umsonst sein

Für Männer und Frauen der IGR zählen in der Bundesliga nur die drei Punkte.

Von Andreas Dach

Für die IGR Remscheid beginnen die Wochen der Wahrheit. Man könnte auch sagen: Wochen der Endspiele. Jedenfalls fühlt es sich fast ein wenig wie ein erstes kleines Finale an, wenn der Rollhockey-Bundesligist am Samstag um 18 Uhr beim RSC Darmstadt antritt. Die drei Punkte müssen her. Da gibt es keine Diskussionen. Wie auch zwei Wochen später daheim gegen die RESG Walsum.

Bleibt die Weste der Bergischen in diesen beiden Partien sauber, muss sie hoffen. Muss die Daumen drücken. Es bestehen jedenfalls realistische Möglichkeiten, doch noch in die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen. Danach hatte es vor gar nicht allzu langer Zeit nicht ausgesehen.

„Wir haben Lust auf die kommenden Wochen“, formuliert es Trainer Timo Meier. Wissend, dass die IGR aber Schützenhilfe braucht, wenn sie es auf den notwendigen vierten Platz schaffen will. Die eigene Kraft alleine reicht nicht aus dafür, wenn man in der Tabelle noch Walsum und Iserlohn hinter sich lassen möchte.

Schon in drei Wochen gibt es ein Wiedersehen – im Pokal!

Zurück zu Darmstadt, zum Spiel bei den Hessen. Sie sind raus aus dem Rennen um die Play-offs. Und haben doch noch ein großes Saisonziel – den Gewinn des Pokals. Um ins Endspiel einzuziehen, müssen sie sich in drei Wochen schadlos halten. Der Gegner im Halbfinale am 28. März heißt. . . IGR Remscheid.

Insofern stellt sich die Frage, ob sich der RSC am Samstag in die Karten schauen lässt. Setzt er alle Spieler ein? Wählt er vielleicht eine andere Taktik? Meier mag sich mit solchen Gedanken gar nicht befassen. Für ihn ist klar: „Wir spielen voll auf Sieg und müssen offensiv wie defensiv ein gutes Umschaltspiel hinbekommen.“

Ob Fabian Selbach (nach Fingerverletzung) eingesetzt werden kann, entscheidet sich kurzfristig. Meier: „Er ist ein wichtiger Baustein des Teams.“

Ebenfalls am Samstag um 18 Uhr müssen die Frauen der IGR Remscheid in der Bundesliga auswärts ran. Und haben dabei eine ähnlich weite Strecke hinter sich zu bringen wie die Männer. Beim SC Bison Calenberg geht es für den Spitzenreiter um nichts anderes als einen Sieg. Gelingt der – und auch zwei Wochen später der daheim gegen Walsum – kann der IGR niemand mehr Rang eins nehmen. Was im Hinblick auf die folgenden Play-offs perfekt wäre.

Doch so weit mag Trainer Markus Feldhoff, dem der komplette Kader zur Verfügung steht, noch nicht denken. Er hat registriert, dass seine Mannschaft in dieser Woche „super trainiert“ hat. Bringt sie diese Eindrücke am Samstag in Calenberg aufs Feld, dürften ihr die nächsten drei Punkte sicher sein. Feldhoff: „Die Bisons haben nur noch rein theoretische Chancen aufs Erreichen der Play-offs. Ich bin gespannt, wie sie das Spiel angehen werden.“

IGR REMSCHEID

U13 Nur eine Nachwuchsmannschaft der IGR Remscheid ist an diesem Wochenende in den Kampf um die NRW-Meisterschaft eingebunden. Dabei bekommt es die U13 am Sonntag in der Alfred-Henckels-Halle mit zwei Teams des RSC Cronenberg zu tun. 1. und 2. Mannschaft der Wuppertaler sind in der Tabelle vor der IGR platziert und gelten bei den Aufeinandertreffen (10.30 Uhr/12.20 Uhr) als favorisiert.