Weiß verlängert seinen Vertrag um ein Jahr

So frei darf man einen Max Weiß am Kreis nicht zum Wurf kommen lassen – dann zappelt das Leder fast immer im Netz.

Gute Nachricht von den Panthern.

Er ist ein Typ. Einer von der Art, wie es nicht mehr viele gibt in der Handballszene. Umso glücklicher schätzen sich die Bergischen Panther, auch in der Spielzeit 2023/2024 auf Max Weiß bauen zu können. Der Abwehrspezialist und Kreisläufer hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Ein ganz wichtiger Baustein bei den Drittliga-Handballern, die ihre Planungen laut Manager Frank Lorenzet bis Mitte März abgeschlossen haben wollen.

Weiß ist ein Spieler, der vorneweg geht und immer alles gibt. Sicher auch ein Grund, weshalb es so gut bei den Panthern läuft. Auf ihn ist Verlass, seine Meinung im Team ist gefragt. Was mit Blick auf die Vita des 34-Jährigen nicht verwundert. Der gebürtige Sachse bringt jede Menge Erfahrung aus den oberen Ligen mit. Man denke an seine Zeit beim 1. SV Concordia Delitzsch, bei der HSG Düsseldorf und beim Bergischen HC, mit dem er in der Spielzeit 2013/2014 in die Bundesliga aufstieg. Zwei Jahre später beendete er seine Karriere. Den Bergischen Panthern schließlich gelang es, dem Junioren-Weltmeister von 2009 den Handballsport noch einmal schmackhaft zu machen. Seit der Saison 2018/2019 arbeitet man zusammen. Bereut haben es beide Seiten nicht. -ad-