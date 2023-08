Weg zum Titel führt nur über den LTV

Analyse: So steht es um die Chancen „unserer“ Handball-Bezirksligisten in der neuen Saison.

Am kommenden Wochenende startet die Handball-Bezirksliga in ihre neue Spielzeit. Begleitet von einer schwer zu greifenden Form der Unsicherheit – scheinen doch die Durchführungsbestimmungen noch nicht in Stein gemeißelt zu sein. Wie sich an gerade erst formulierten Neuerungen ablesen lässt. Da kann sich immer wieder mal etwas ändern. Wir haben uns die Teams unseres Verbreitungsgebiets näher angeschaut, auch was Zu- und Abgänge angeht. Und schätzen ihre Chancen ein.

Wie ist das Auftaktprogramm?

Am kommenden Samstag (26. August) kommt es gleich zu einem Derby: Der Lüttringhauser TV empfängt die Bergischen Panther IV (17.30 Uhr). Heimrecht haben der HC BSdL II gegen die HSG VfL Solingen/Burg (So., 11.45 Uhr) und der ATV Hückeswagen II gegen den SV Wipperfürth (So., 19 Uhr). Die Partie des Wermelskirchener TV II gegen den TSV Aufderhöhe III ist auf den 25. November verlegt worden. Grund ist das Kirmes-Wochenende, durch welches Wermelskirchen am kommenden Wochenende (im wahrsten Sinne des Wortes?) dicht ist.

Kann einer „unserer“ Clubs den Aufstieg schaffen?

Eindeutige Antwort: ja! Nach der bärenstarken Vorsaison, als der zweite Platz herausgesprungen ist, gilt der Lüttringhauser TV diesmal für viele als absoluter Top-Favorit. Aus den eigenen Ambitionen macht man beim LTV auch keinen Hehl. So sagt Abteilungsleiter Oliver Marquard: „Wir wollen aufsteigen und haben das Potenzial dazu.“ Man ist sich aber sicher, dass es sich nicht um einen Selbstläufer handelt. Besonders viel Wert wurde während der Vorbereitung auf die Fitness gelegt. Svenja Wappler als Physiotherapeutin kannte keine Gnade, hat das Team dementsprechend vorbereitet. Bei einem Turnier in Düsseldorf belegte der LTV den zweiten Platz, gegen die HGR II war einem Testspiel die erste Hälfte schon sehr ansehnlich.

Die anderen Vereine haben also eher bescheidenere Ziele?

Für den ATV II als Aufsteiger kann es nur um den Klassenerhalt gehen. Wichtig, dass in der Sommerpause die Vorbereitung in der Landessportschule in Radevormwald durchgezogen werden konnte und dass in der neuen Spielzeit endlich wieder Zuschauer in der Halle Brunsbachtal erlaubt sind. Schon beim Derby gegen den Nachbarn aus Wipperfürth dürfte einiges los sein. Ähnlich lautet auch die Zielsetzung beim Wermelskirchener TV II. „Nicht absteigen“ – so formuliert es Trainer Bernd Mettler. Zudem wolle man mehr Kontinuität ins Spiel bringen, die vielen jungen Akteure weiterentwickeln.

+ Das alleinige Ziel des ATV Hückeswagen II heißt Klassenerhalt. Dass man im Brunsbachtal wieder vor Publikum spielen kann, könnte schon mal ein wichtiger Faktor werden. © Sören Mebus

Da fehlen in der Auflistung aber noch zwei Teams.

Stimmt! Der HC BSdL II möchte ins obere Mittelfeld, die Bergischen Panther IV peilen das Mittelfeld an. Bei der Zweiten der Soldaten haben Vater und Sohn die Verantwortung übernommen. Christian Kallien als Trainer und Alexander Kallien als Co-Trainer, Torwart und im Organisationsbereich möchten die Entwicklung vorantreiben. „Es macht riesigen Spaß“, sagt Alexander Kallien. Man hat registriert, dass die Mannschaft in der vergangenen Saison oft gegen Ende ein wenig eingebrochen ist und deshalb vermehrt Wert auf die Konditionsarbeit gelegt. Testspiele gegen Wipperfürth und Cronenberg III sind verloren gegangen.

Die Panther IV, die ihre Heimspiele überwiegend in Burscheid austragen, konnten in der Vorbereitung eine gute Trainingsbeteiligung notieren. Schon alleine deshalb glaubt Coach André Schächinger an einen Platz im Mittelfeld: „Der sollte mit unserem Kader möglich sein.“ Er teilt sich die Trainingsarbeit mit Stefan Lagotzky, der verletzungsbedingt nicht mehr selbst auflaufen kann.

Hat es bei den fünf Teams ein vermehrtes Kommen und Gehen gegeben?

Nein, eher nicht. So gut wie gar nicht beim LTV. Niklas Bruggaier hat sich nach Dresden verändert, Jan-Philipp Bornewasser nach Berlin. Beide haben sich per Zweitspielrecht die Möglichkeit erhalten, weiter für den LTV aufzulaufen. Vor allem bei Letztgenanntem könnte das häufiger der Fall sein. Schon in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison waren die erfahrenen Jan Biesenroth und Tim Festag dazugekommen. Sie stehen auch weiter zur Verfügung. Die Soldaten II hatten probiert, den bisherigen Spielertrainer Boban Koljkovic – er hat als Coach die Frauen der HSG Radevormwald/Herbeck übernommen – wenigstens als Spieler an Bord zu behalten. Das hat nicht funktioniert. Moritz Lüdorf und Dorian Kurz sind von der Cronenberger TG III gekommen, zudem wird der Kader mit Spielern der bisherigen Dritten aufgestockt, die ihr Team zurückgezogen hat. Marcel Smolka hat sich aber den kleinen Finger gebrochen, fehlt noch einige Zeit.

Beim ATV II gibt es bislang nur Abgänge, oder?

Stand jetzt ist dem so. „Bezüglich Neuzugängen ist nichts spruchreif“, bestätigt Trainer Sören Mebus. Er hat die Hoffnung, dass hin und wieder Akteure der eigenen Ersten die 2. Mannschaft verstärken könnten. Gegangen sind Oliver Botsch (WTV II), Arne Höhfeld und Matthias Mandok (alle eigene 1. Mannschaft).

Blicken wir noch zu den Panthern IV und zum WTV II.

Bei den Burscheidern muss man künftig auf Florian Sommer und Robert vom Stein verzichten, die ihre Laufbahn beendet haben. Neu dabei ist Julius Hallmann, zuletzt bei den Soldaten III. Der WTV II hat mit Julius Rützenhoff und Keijo („Keke“) Hilverkus zwei sehr wichtige Akteure an die 1. Mannschaft verloren. Torhüter Sebastian Schneider hat sich nach einem Umzug zum Niederbergische HC verändert. Fabian Gehrmann, Max Dehnen, Daniel Steiner spielen künftig für den WTV III, Jan Gies legt eine Pause ein, Philip Schwarz (Studium in Mainz) bleibt mit Zweitspielrecht dabei.

Der in Wermelskirchen wohnende Oliver Botsch kommt vom ATV II und trifft dort auf seinen früheren Hückeswagener Trainer Bernd Mettler. David Menz tritt wegen seiner Vaterschaft etwas kürzer, wechselt deshalb von der 1. in die 2. Mannschaft. Arne Hackländer kommt aus der eigenen Jugend, Patrick Suchy (früher RTV) will es nach einer Handballpause noch einmal wissen.

