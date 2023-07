Wechselt Strieder zum Deutschen Meister?

Remscheid/Hamm.-pk- Als er seinen Abschied vom Rollhockey-Bundesligisten IGR Remscheid am Ende der vergangenen Saison bekanntgab, wurde Daniel Strieder schnell mit dem Ligakonkurrenten RSC Cronenberg in Verbindung gebracht. Doch jetzt vermeldet der Westfälische Anzeiger aus Hamm, dass der 25-Jährige möglicherweise zum Deutschen Meister SK Germania Herringen wechselt. Wann ist allerdings unklar. So erklärt der SK-Vorsitzende Michael Brandt, dass sich Strieder zunächst eine Auszeit nimmt und ins Ausland gehen wird. Dass er auf Reisen gehen würde, hatte Strieder auch gegenüber dem RGA in der vergangenen Woche erklärt.