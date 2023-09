Was sie für die Champions League alles tun müssen

Die IGR-Frauen spielen Anfang Oktober international.

Remscheid. Durch die sozialen Netzwerke geistert die Kunde schon seit vielen Wochen. Doch erst seit kurzem ist es laut Thomas Beck in Stein gemeißelt, dass die Rollhockey-Frauen der IGR Remscheid an der Champions-League-Qualifikation teilnehmen werden. „Wir können es jetzt sicher sagen“, dass wir es hinbekommen werden“, stellt der 2. Vorsitzende und Trainer klar. Es seien noch einige Themen zu klären und einige Sponsorentermin zu erledigen gewesen.

Jetzt hat man den finanziellen Rahmen geschaffen und freut sich auf zwei besondere Spiele. Am 7. Oktober um 15 Uhr empfängt die IGR den italienischen Vertreter Rotellistica Scandianese in der Sporthalle Hackenberg. Zwei Wochen später (21. Oktober) steht das Rückspiel im Süden Europas an. Die Anstoßzeit liegt noch nicht fest. Wohl aber, dass die Remscheider Delegation einige Kilometer hinter sich zu bringen hat. Scandianese liegt zwischen Modena, Parma und Bologna.

Freitags wird man sich mit zwei Neunsitzern auf den Weg machen, sonntags ins Bergische zurückkehren. Wobei erst eins der Gefährte organisiert ist. Wegen des zweiten Fahrzeugs befindet man sich noch in Gesprächen und hofft, bald Vollzug melden zu können. Untergebracht ist der IGR-Tross in einer kleinen Frühstückspension. Besonders freuen sich die Spielerinnen darauf, die speziellen Champions-League-Trikots präsentieren zu können. Diese haben sie eigens für die beiden Partien angeschafft und aus eigener Tasche bezahlt. Man darf gespannt sein.

Was auch für die beiden Neuverpflichtungen gilt. Mit Friederike Kaub und Lisa Dobbratz haben sich zwei Spielerinnen der IGR angeschlossen, die bislang für die RESG Walsum gespielt haben. Da die Duisburgerinnen in der Saison 2023/2024 kein Team mehr für die Bundesliga gemeldet haben, konnten diese Verpflichtungen möglich werden. Beck: „Sie haben bei uns angefragt, und wir haben gesagt, dass sie mal vorbeikommen sollen.“ Gesagt, getan! Was das Duo sportlich zu bieten hat, ist bei der IGR bekannt gewesen. Dass es auch menschlich passt, haben beide Seiten schnell für sich festgestellt. Also meldeten sich beide an. Und werden auch beim offiziellen Fototermin dabei sein, der an diesem Freitag ansteht. Einziges kleines Problem: Sie wohnen in Duisburg beziehungsweise Dinslaken. Kein Katzensprung ins Bergische. Noch einmal Thomas Beck: „Wenn es möglich ist, kommen sie zweimal pro Woche zum Training.“ Dazu zu den Spielen.

Abgerundet wird das sportliche Großereignis am 7. Oktober übrigens mit einer weiteren interessanten Partie. Nachdem die Frauen der IGR in der Qualifikation zur Champions League um 15 Uhr gegen die Italienerinnen vorgelegt haben, ziehen die Männer auf nationaler Ebene nach. Um 18 Uhr ist in der Sporthalle Hackenberg zum Start in die neue Bundesligaspielzeit der Doublesieger Germania Herringen zu Gast.