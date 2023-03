Warmer Geldregen hilft bei der Digitalisierung

Der Kreistag des BKV verläuft harmonisch – bis Ende 2024 gibt es viel zu tun.

Von Andreas Dach

Die Beteiligung war mit Vertretern von 26 Vereinen (von 29 möglichen) gut, der Verlauf harmonisch. Nach nur 75 Minuten konnte der offizielle Teil des Kreistags des Betriebssport-Kreisverbandes Remscheid in der Gaststätte Rautzenberg beendet werden. „Die Neugierde war durch den Hinweis auf die Fördertöpfe geweckt worden“, sagte der Vorsitzende Rainer Sondern. Und verwies damit auf den vielleicht wesentlichsten Punkt, welcher erörtert wurde.

Um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern, hat die EU ein Hilfspaket geschnürt, von welchem Vereine profitieren können. 30 Millionen gehen alleine nach NRW und werden auf die 54 Sportbünde aufgeteilt. Bedeutet: 400000 Euro fließen an den Sportbund Remscheid, der sie auf 71 Vereine plus den BKV aufteilt. Vorausgesetzt, diese haben nach Bekanntmachung einen entsprechenden Antrag gestellt.

Der BKV hat das getan und darf sich nun auf die Ausschüttung von 5555 Euro freuen, welche zweckgebunden genutzt werden können – für die Digitalisierung. Sondern verdeutlicht das Vorhaben: „Bis Ende 2024 wollen wir den BKV komplett digitalisiert haben.“ Vier große Stahlschränke mit einer Fülle von Ordnern sollen dann der Vergangenheit angehören. Laptops werden angeschafft, welche Online-Sitzungen ermöglichen, ein großer Bildschirm und so einiges mehr. Die genaue Zuteilung durch die Staatskanzlei erfolgt bis Ende Juli, spätestens bis Ende des Jahres sollte man über die Summe verfügen können. Bis dahin wird man in Vorlage treten. Mit Geschäftsführer Gido Stark und Marcel Frielinghaus (Admin der Website) als Experten wird sich der Vorstand den anspruchsvollen Aufgaben widmen. Indes bastelt Beisitzerin Bettina Reckert an einer neuen Satzung.