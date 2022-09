Meinung: Wahre Fans schockiert

Er ist seit Jahrzehnten für den RGA-Lokalsport als freier Mitarbeiter im Einsatz. Dabei kümmert sich Marc Jörgens in erster Linie um den Fußball-Landesligisten SV 09/35 Wermelskirchen. Seine eigentliche ganz große fußballerische Liebe ist aber der 1. FC Köln. Kaum ein Heim- und auch Auswärtsspiel der Geißböcke findet ohne ihn statt. So war er auch am Donnerstagabend in Nizza vor Ort.