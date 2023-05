Wahnsinn! TGH-Express rollt in die Landesliga

Hilgenerinnen steigen vorzeitig aus der Bezirksliga auf.

Von Fabian Herzog

Um 15.55 Uhr war es so weit: Durch ein 15:0 (7:0) über den FSV Hilden haben die Bezirksliga-Fußballerinnen der TG Hilgen den Aufstieg perfekt gemacht, nach dem Kreispokalsieg am Donnerstag das Double gefeiert und eine außergewöhnliche Saison gekrönt. „Wir sind richtig stolz“, sagte Abteilungsleiter Klaus Nierhoff, der zu den ersten Gratulanten gehörte. Die obligatorischen Sektduschen blieben ihm aber erspart – im Gegensatz zum Trainerteam. Tim Klammer und Jan-Mark Vollmann bekamen einige Ladungen ab. „Das ist der Wahnsinn“, sagte letztgenanntes Vorstandsmitglied mit den Worten von Schlagersänger Wolfgang Petry.

Mit passender Musikauswahl ging´s bei den anschließenden Feierlichkeiten vor dem Vereinsheim weiter. „Der Zug hat keine Bremse“ schallte es aus den Boxen. Der TGH-Express war in dieser Saison tatsächlich nicht aufzuhalten. Nicht von Konkurrent Wuppertaler SV, gegen den es im Rückrundenduell (2:3) die einzigen Punktverluste gab. Und erst recht nicht vom FSV Hilden, den Sophie Trautvetter, Janina Kern (je 4), Marisa Stöver (2), Jenni Steinborn, Svenja Felbick, Sara Nickl, Michelle Manns und Mira Incorvaia abschossen. So wirklich angsteinflößend war in dieser Saison eigentlich nur eine Hornisse, welche den Feierlichkeiten am Sonntag am Platz, die am Abend bei Sponsor „Altes Landhaus“ ausgiebig fortgesetzt wurden, kurz beiwohnte.

Dass Incorvaia den Schlusspunkt setzte, war so etwas wie die Kirsche auf der Sahne. Sie hatte Klammer für die Schlussphase extra nach vorne beordert. „Das war mein erstes Saisontor“, sagte die Innenverteidigerin lächelnd und gab zu: „Ich war völlig überfordert.“ Was für die Defensivarbeit in den vergangenen Monaten weniger galt.

Im Moment des Triumphes wurde auch darauf zurückgeblickt, was die Turngemeinde zu einer solchen Spitzenmannschaft gemacht hat. „Mony hat das Fundament gelegt“, wollte Vollmann Klammers Vorgängerin Mony Rosito nicht unerwähnt lassen. Der Coach habe seit dem Sommer 2022 aber viel verändert. „Wir hatten uns zwar einen schöneren Trainer gewünscht“, scherzte Incorvaia. „Aber durch ihn ist tatsächlich ein Ruck durch die Mannschaft gegangen.“ Und die noch verletzte Torhüterin Lara Puschinski ergänzte: „Wir sind wirklich wie eine zweite Familie.“

Diese wird zur neuen Saison – Abgänge gibt es keine – weiter verstärkt. Dann soll ein Platz in der Landesliga unter den ersten Fünf drin sein. Tim Klammer ist sich jedenfalls sicher: „Das Ende der Fahnenstange ist mit dieser Mannschaft noch nicht erreicht.“