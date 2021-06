Ein „VW“ macht keine halben Sachen

Volle Konzentration war bei Dirk van Walsem in seinem letzten Einsatz am Samstag bei den Siebenmetern angesagt. Der Abwehrchef der Bergischen Panther war da noch zweimal erfolgreich.

Dirk van Walsem hat seine aktive Karriere beendet. Dem Handball bleibt der Ex-Zweitligaspieler aber natürlich erhalten.

Von Peter Kuhlendahl

Ein Sieg in Ihrem letzten Meisterschaftsspiel mit den Bergischen Panthern in der 3. Liga am Samstagabend gegen Korschenbroich. Im Anschluss ein Bierchen mit Fans und alten Weggefährten vor der Halle. Ein gelungener Abend, der dann aber mit Sicherheit noch nicht beendet war, oder?

Dirk van Walsem (lacht): Das war er in der Tat nicht. Wir haben die Fässer geleert, haben uns Pizza bestellt und sind dann mit der Mannschaft weitergezogen. Es wurde eine lange Nacht.

Hatten Sie denn jetzt schon die Zeit, zu realisieren, dass es vorbei ist?

van Walsem: So ganz vorbei ist es ja nicht. Wir spielen ab dem Pfingstwochenende noch die Qualifikation um den Einzug in der erste Runde des DHB-Pokals.

Was der eine oder andere aber als lästiges Nachsitzen empfindet. Teilen Sie diese Meinung?

van Walsem: Nein. Allein schon weil ich in meiner Karriere tolle Spiele im DHB-Pokal hatte. Zum Beispiel mit Leichlingen gegen den VfL Gummersbach vor 3000 Fans in Leverkusen. Oder mit Korschenbroich vor einer ähnlichen Kulisse in der Glockenspitzhalle in Krefeld gegen den THW Kiel. Und natürlich mit dem Wermelskirchener TV in einer proppevollen Schwanen-Halle gegen den damaligen Bundesligisten aus Nordhorn. Natürlich ist man da als unterklassiger Verein immer chancenlos. Aber es waren einmalige Erlebnisse.

Da haben Sie ja schon einige Highlights Ihrer Karriere aufgelistet. Bevor wir darauf weiter eingehen, lassen Sie uns auf die gerade abgelaufene Saison blicken. Dass die Panther als Aufsteiger so souverän durch die Liga gehen, konnte man nicht erwarten. Wo waren für Sie die Gründe dafür?

van Walsem: So komisch es sich auch anhört. Entscheidend war der allererste Sieg zum Saisonauftakt bei der 2. Mannschaft des VfL Gummersbach. Das hat uns direkt Sicherheit gegeben und das nötige Selbstbewusstsein. Das war der Grundstein. Und dann haben wir es auch immer wieder geschafft, mit Niederlagen umzugehen. Auch weil der Zusammenhalt in der Mannschaft grandios war.

Dennoch hören Sie jetzt auf. Warum?

van Walsem: Weil es in meinem Alter irgendwann einfach nicht mehr reicht. Und der Aufwand wird zu groß. Ich kann mich jetzt schon im Nachhinein nur bei Trainer Marcel Mutz bedanken, dass ich das Training in dieser Saison bereits entsprechend dosieren konnte.

Mit der Verpflichtung der Ex-Bundesligaspieler Jens Reinarz und Max Weiß haben sich die Panther prima verstärkt. Hat es Sie da nicht gereizt, doch noch ein Jährchen dranzuhängen?

van Walsem: Meine Entscheidung ist bereits im Februar gefallen, bevor die Neuverpflichtungen unter Dach und Fach waren. Ein zurück gab es für mich da nicht mehr.

Nach dem Auswärtsspiel in Leichlingen waren Sie im intensiven Gespräch mit Frank Berblinger, dem künftigen Trainer der 2. Mannschaft. Dabei wurde über ein Engagement von Ihnen im neuen Verbandsligateam der Panther geflachst...

van Walsem: Mehr aber auch nicht. Das ist kein Thema.

Aber Ihr Spielerpass bleibt bei den Panthern. Gibt es doch noch Hintertürchen?

van Walsem (lacht): Das gibt es doch immer. Aber Spaß beiseite. Natürlich werde ich dem Handball verbunden bleiben. Aber erstmal völlig ohne Verpflichtungen.

Bedeutet das, dass Sie Ihre langjährigen Erfahrungen aus der 2. und 3. Bundesliga vielleicht auch als Trainer einbringen werden?

van Walsem: Damit habe ich in meiner langen Karriere zwar noch gar keine Berührung gehabt, aber ich habe durchaus schon drüber nachgedacht. Allerdings gilt auch hier für mich, dass ich eine Sache ganz oder gar nicht mache. Bedeutet im Augenblick also: gar nicht.

Sie hatten mit Ihren Auftritten im DHB-Pokal schon Highlights in Ihrer langen Karriere geschildert. Was ist Ihnen außerdem positiv in Erinnerung geblieben?

van Walsem: Im Pokal waren das einzelne Spiele. Über einen längeren Zeitraum sind das natürlich die Spielzeiten, an deren Ende Aufstiege standen, und so immer in positiver Erinnerung bleiben. Wie im letzten Jahr mit den Panthern in die 3. Liga. Aber natürlich auch die Aufstiege mit Hagen und Korschenbroich in die 2. Bundesliga.

Es dürfte aber auch negative Erlebnisse gegeben haben...

van Walsem: Und die gab es ausgerechnet in Wermelskirchen, wo ich mittlerweile seit Jahren lebe.

Damit spielen Sie auf die Pleiten und Rückzüge des WTV aus der damaligen Regionalliga und des TuS aus der 3. Liga an...

van Walsem: Das war sehr bitter. Weil man als Spieler einfach so machtlos war. Mit dem TuS hat es uns damals als Tabellenführer in der Weihnachtspause erwischt. Wir hatten ein bärenstarkes Team und bis dahin eine tolle Saison gespielt.

Und mit Lars Hepp einen Trainer, dem Sie dann mit weiteren Wermelskirchener Spielern nach Hagen gefolgt und schließlich mit der Eintracht aufgestiegen sind. Mit Lars verbindet Sie einiges, oder?

van Walsem: Allein schon die Tatsache, dass ich mit ihm am längsten als Trainer zusammengearbeitet habe. Außerdem haben wir gemeinsam n in Leichlingen gespielt. Danach hatten sich unsere Wege übrigens erst mal getrennt. Ich bin nach Bad Münstereifel in die Oberliga gewechselt. Lars hat mich dann zum Glück überzeugt, nach Wermelskirchen zum TuS zu kommen. Da habe ich dann Stefanie Arlt kennengelernt, die beim HCW gespielt hat. Wir sind längst verheiratet, haben eine dreijährige Tochter und leben jetzt glücklich in Wermelskirchen.

DIRK VAN WALSEM Der Handballer wurde am 6. August 1979 in Solingen geboren. Der Controller bei einem Energieunternehmen in Dormagen lebt mit Ehefrau Stefanie und der gemeinsamen Tochter in Wermelskirchen. Seine handballerischen Wurzeln liegen bei der SG Monheim. Stationen im Seniorenbereich waren Bayer Leverkusen, Bayer Dormagen, der Wermelskirchener TV, die SG Solingen, der Leichlinger TV, der TV Korschenbroich, TV Bad Münstereifel, TuS Wermelskirchen und Eintracht Hagen. Danach ist er zu den Bergischen Panthern gewechselt, für die er dann drei Jahre gespielt hat.