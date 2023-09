Vorzeichen sind auf den Kopf gestellt

Drittligist Panther empfängt Opladen – Regionalligist HGR gegen Korschenbroich.

3. Liga: Bergische Panther – TuS Opladen (Fr., 20 Uhr, Schulberghalle). Die neuen Gruppeneinteilungen in der 3. Liga hat für die Panther auch diese Erkenntnis: Die Zahl der Derbys ist in dieser Saison reduziert worden. Das wissen natürlich auch die Fans, die diese besonderen Spiele mögen. Und nicht nur aus diesem Grund dürfte die Schulberghalle in Burscheid an diesem Freitagabend aus allen Nähten platzen.

Das ist aber nicht der einzige Grund. Die Panther haben zudem ihr erstes Heimspiel. Und bei den Opladenern ist nach ihrem Husarenritt zum Saisonauftakt eine erste Euphoriewelle entfacht worden, was Panther-Coach Marcel Mutz zur Einschätzung bringt: „Die sind aktuell das Team der Stunde.“ Der klare 36:22-Heimsieg des TuS gegen Dansenberg am vergangenen Samstag hat in der gesamten Liga eben Eindruck hinterlassen. „Mit einer entsprechend breiten Brust werden sie bei uns auftreten“, ist sich Mutz sicher.

+ Für Panther-Spieler Simon Wolter kommt ein Einsatz am Freitag zu früh. © Peter Kuhlendahl

Derweil mussten sich Panther am vergangenen Samstag mit einem Remis in Wetzlar zufriedengeben. Der Auftritt dabei war etwas holprig. „Aber das ist genau das Spiegelbild unserer Vorbereitung, in der aus unterschiedlichen Gründen auch nicht alles glatt gelaufen ist. Wir werden uns nun in kleinen Schritten nach vorne arbeiten“, betont der Coach, der aber natürlich den Anspruch hat, das erste Heimspiel zu gewinnen.

Allerdings müssen dafür einige Dinge im Vergleich zur Saisonpremiere verbessert oder abgestellt werden. „Die Leistungen der Torhüter und der Abwehr müssen besser werden. Und im Angriff dürfen wir uns nicht so viele Fehler leisten“, sagt Mutz und legt damit den Finger in die eine oder andere Wunde.

Keine Veränderungen gibt es bei den Panthern aus personeller Sicht. Von den Rekonvaleszenten hat Simon Wolter zwar wieder das Training aufgenommen. Ein Einsatz käme allerdings viel zu früh. Ein wenig Sorgen bereitet zudem Justus Ueberholz, der Probleme an der Hüfte hat.

Regionalliga: HG Remscheid – TV Korschenbroich (Sa., 19 Uhr, Neuenkamp). Beide Teams haben die Vorzeichen für das Aufeinandertreffen in den ersten Spieltagen auf den Kopf gestellt. Die Remscheider grüßen nach zwei Siegen von der Tabellenspitze. Derweil steht das Team vom Niederrhein, das als einer der Topfavoriten auf den Titel gilt, nach einem Sieg und einer Niederlage bereits mächtig unter Druck.

„Deshalb können wir mit großer Freude und völlig ohne Druck in die Partie gehen“, findet HGR-Trainer Nelson Weisz, der die Favoritenrolle trotz des Saisonstarts dennoch gerne nach Korschenbroich schiebt. Auch ungeachtet der Tatsache, dass die Gäste gegen die 2. Mannschaft von Bayer Dormagen, gegen die die Remscheider nur wenig Mühe hatten, am letzten Sonntag den Kürzeren gezogen haben.

Positiv stimmt die Remscheider ansonsten die Tatsache, dass sie in der Vergangenheit oft prima gegen den Gegner vom Niederrhein ausgesehen haben. Daran waren auch noch HGR-Spieler aus dem aktuellen Kader beteiligt. „Ich hoffe, dass sie diesen positiven Schwung noch mitnehmen und weitergeben“, erklärt Weisz, der zudem hofft, dass auch die Remscheider Zuschauer den starken Saisonstart honorieren und die Partie vor einer guten Kulisse stattfinden wird.

Größere personelle Probleme beklagen die Remscheider nicht. Einzig Dimitry Stukalin muss auch im zweiten Heimspiel aus privaten Gründen passen. Dafür steht Dominik Jung am Samstagabend in der Halle Neuenkamp zur Verfügung.

DHB-Pokal

Der Termin für den Pokalknüller der Bergischen Panther steht jetzt fest. Die Partie in der zweiten Runde gegen den VfL Lübeck-Schwartau findet am Dienstag, 19. September, statt. Die Begegnung zwischen dem Drittligisten und dem Zweitligisten wird um 19 Uhr in der Schwanen-Halle in Wermelskirchen angepfiffen.