Vorfreude gepaart mit Unsicherheit

Analyse: Das sollte man vor dem Start der neuen Saison in der Fußball-Landesliga wissen.

Von Fabian Herzog

Die Vorfreude auf die neue Saison in der Fußball-Landesliga, die am Wochenende beginnt, ist riesig. Ähnlich groß dürfte bei den Anhängern des FC Remscheid und SV 09/35 Wermelskirchen aber auch die Ungewissheit sein, mit wem es die eigene Mannschaft da so in der Gruppe 1 zu tun bekommt. Schließlich heißen die Gegner nicht mehr wie in den vergangenen Jahren VfB Frohnhausen, SpVgg. Steele oder ESC Rellinghausen, sondern aufgrund der neuen Staffeleinteilung SC Victoria Mennrath, DJK Fortuna Dilkrath oder Holzheimer SG. Grund genug, sich das Teilnehmerfeld kurz vor dem Start der Spielzeit mal etwas genauer anzuschauen.

Welche sind die Bekannten für das Duo des Remscheider Kreises?

Aus der Vorsaison übrig geblieben sind nur DV Solingen und der SC Velbert. Beide gehörten zu den stärkeren Teams und belegten mit den Rängen vier beziehungsweise sechs Plätze im vorderen Bereich.

Wer ist aus der Oberliga dazugekommen?

Gleich vier der sechs Absteiger aus der Oberliga sind in der Landesliga-Gruppe 1 gelandet. Relativ abgeschlagen hatten TuRU Düsseldorf als Dritt- und der Cronenberger SC als Viertletzter dran glauben müssen, punktemäßig deutlich knapper scheiterten der 1. FC Monheim (als 17.) und der MSV Düsseldorf (16.).

Welche Teams sind in die Landesliga aufgestiegen?

Das im Bergischen beschriebenste Blatt dürfte der ASV Mettmann sein, der sich in der vergangenen Saison in der Bezirksliga-Gruppe 2 und damit unter anderem gegen Born, DTV, Ayyildiz, Rade und Burscheid durchgesetzt hat. Die Mannschaft von Daniele Varveri, der eine kurze FCR-Vergangenheit hat, spielte eine starke Runde, holte 70 Punkte (2,33 im Schnitt pro Spiel) und hatte acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Noch dominanter stieg der VfL Jüchen-Garzweiler in Gruppe 1 auf. 77 Punkte (2,75), nur eine Niederlage und 22 Zähler Vorsprung sprechen eine deutliche Sprache. Hauchdünn setzte sich die DJK Fortuna Dilkrath in Gruppe 3 durch. 67 Zähler (2,23) und damit einer mehr als der Vizemeister reichten, um den ersten Landesliga-Aufstieg der Geschichte zu bejubeln.

Woher kommen die restlichen neun Mannschaften?

Der VfB Hilden II, die Holzheimer SG, die VSF Amern, der SC Düsseldorf-West, der SC Kapellen-Erft, der 1. FC Viersen, der ASV Süchteln, der SC Victoria Mennrath und die SG Unterrath waren vergangene Saison allesamt in der Landesliga-Gruppe 1 unterwegs und belegten dort die Plätze 2 bis 10 – exakt in der aufgeführten Reihenfolge. Die Hildener Zweitvertretung hatte als Vizemeister vier Punkte Rückstand auf Oberliga-Aufsteiger FC Büderich, die SG Unterrath rettete sich mit einem Zähler Vorsprung und schickte den Rather SV in die Bezirksliga.

Wie sind die Ambitionen der Oberliga-Absteiger einzuschätzen?

Wie üblich üben sich die meisten Teams eher in Zurückhaltung, wenn es um die Saisonziele geht. Ganz offen kommuniziert TuRU Düsseldorf, direkt wieder in die Fünftklassigkeit zurückkehren zu wollen. Die Monheimer haben ihre Ambitionen alleine mit der Verpflichtung von Assani Lukimya unterstrichen. Der frühere Bundesligaspieler von Werder Bremen ist vom MSV Düsseldorf gekommen.

In Cronenberg hat sich personell einiges geändert. Viele Leistungsträger sind unter anderem zum FCR gegangen, dafür wurde eine Mischung aus Talent (zum Beispiel Prosper Malua-Kikangila aus Ronsdorf) und Erfahrung (Dylan Oberlies vom FCR) geholt. Wohin das führt, wird sich zeigen. Torhüter Martin Klafflsberger, der aus Duisburg gekommen war, ist schon wieder weg. Verlassen haben den MSV Düsseldorf neun Stammspieler. Deswegen habe man sich vom Ziel Wiederaufstieg verabschiedet.

Lesen Sie auch: Das große Fußballfest kann stattfinden

Was haben die alten Bekannten zu bieten?

DV Solingen möchte wieder ins obere Tabellendrittel, hat sich gegenüber der Vorjahr auf dem Transfermarkt aber bislang eher zurückgehalten. Emin Safikhanovs Abgang nach Monheim und der von Stammkeeper Asterios Karagiannis zum DTV taten weh. Der SC Velbert hat mit Andri Buzolli seinen besten Mann an Regionalliga-Aufsteiger SSVg. Velbert verloren.

Welche Qualität bringen die anderen Teams mit?

Als kein normaler Aufsteiger wird Jüchen-Garzweiler gehandelt. Nach dem souveränen Titelgewinn konnte die Mannschaft gehalten und noch einmal verstärkt werden: Yannick Joosten, mit 18 Treffern Top-Torjäger der Landesliga-Gruppe 1, ist aus Holzheim gekommen. Bei den Neussern, die unter anderem ein Trainingslager in Radevormwald absolviert und ein Testspiel beim SC 08 mit 8:0 (3:0) gewonnen haben, hat sich eh viel getan. Sie mussten einige erfahrene Spieler ziehen lassen und versuchen, dies mit Jüngeren zu kompensieren.

Der 1. FC Viersen hat seinen Top-Torjäger Petar Popovic an den SC Union Nettetal verloren und könnte die jüngste Mannschaft stellen. Entsprechend soll in erster Linie die Klasse gehalten werden. Seinen besten Stürmer verloren hat auch der SC Kapellen-Erft: Nils Mäker ist nach Nievenheim gegangen. Überhaupt ist der Umbruch groß.

Der SC Düsseldorf-West mit dem früheren Wermelskirchener Maciej Zieba hat einen Mittelfeldplatz als Ziel ausgegeben, der VfB Hilden II und der ASV Mettmann den Klassenerhalt, die SG Unterrath einen Neuaufbau. In sein zweites Landesligajahr geht Victoria Mennrath und möchte sich dort weiter etablieren. Der ASV Süchteln, den einige erfahrene Spieler verlassen haben, möchte mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Beides dürfte auch für die VSF Amern und DJK Fortuna Dilkrath gelten, wobei gerade Letztgenannte von der Aufstiegseuphorie leben.

Lange Fahrten stehen Anhängern von FCR und SV 09/35 bevor. Wo sind die Gegner zu Hause?

Wo die Cronenberger, Hildener, Neusser (Holzheim) Velberter, Solinger, Düsseldorfer (MSV, West, TuRU, Unterrath), Monheimer, Mettmanner und Solinger zu Hause sind, bedarf wahrscheinlich keiner großen Erklärung. Spannend wird’s beim Blick gen Niederrhein. Am besten kann man sich an Mönchengladbach orientieren: Mennrath ist ein Stadtteil und liegt etwas südlich. Auf dem Weg dorthin kommt man vom Bergischen aus vorbei an Grevenbroich-Kapellen und Jüchen. Nördlich von Mönchengladbach liegen Viersen mit dem Stadtteil Süchteln und das Schwalmtal, wo die VSF Amern und die DJK Fortuna Dilkrath zu Hause sind. Letztgenannte bedeuten mit rund 95 (vom Stadtkern Remscheid) beziehungsweise 100 (Wermelskirchen) Kilometern die längste Auswärtsfahrt.

Das sind weitere Themen aus dem Lokalsport.