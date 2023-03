Vorfreude auf Derbys im Doppelpack

Im Hinspiel ging es in der Partie zwischen den Soldaten (in Schwarz) und der 2. Mannschaft der HGR ordentlich zur Sache.

Landesliga: HGR II gegen Soldaten und Panther III gegen Rade/Herbeck stehen im Fokus.

Von Lars Hepp

HG Remscheid II – HC BSdL (So., 17 Uhr, Neuenkamp). Das Stadtduell wurde kurzfristig auf den Sonntag verlegt, da in der Halle Neuenkamp am Samstagnachmittag die Judo-Bundesliga gastiert. Die 2. Mannschaft der HGR möchte sich unabhängig davon unbedingt für die 31:32-Hinspielpleite in einer damals sehr emotionalen Partie revanchieren. „Wir müssen in der Abwehr gut stehen und im Angriff die Chancen besser verwerten“, hofft Trainer Fabian Flüß auf ein erfolgreiches Abschneiden. Torsten Wittmaack, David Ruß und Arne Imping werden den Remscheidern allerdings weiter nicht zur Verfügung stehen.

Die Soldaten wollen mit einem weiteren Sieg Rang zwei festigen und auch im zweiten Aufeinandertreffen den Kontrahenten in die Schranken weisen. Nils Unger und Sven Hopp fallen weiterhin aus.

Wermelskirchener TV – Bergischer HC III (Sa., 18.30 Uhr, Schwanen). WTV-Teamsprecher Lukas Hedderich sieht die Heimpartie gegen die 3. Mannschaft des Bergischen HC als fast schon entscheidend an für den weiteren Saisonverlauf. Mit einem Erfolg wollen sich die Wermelskirchener wieder von dem zwölften Tabellenrang entfernen. „Wir haben im Hinspiel ein riesen Debakel erlebt und wollen jetzt unter Beweis stellen, dass wir es besser können“, erinnert sich auch Hedderich nur ungern an die 15:36-Pleite in der Klingenstadt. Felix Wirtz wird unter Umständen kurzfristig am Wochenende aus Augsburg dazukommen. Ansonsten stehen alle Akteure des WTV für einen Einsatz bereit.

Wald-Merscheider TV – ATV Hückeswagen (Sa., 19.30 Uhr). Der klare Sieg über den direkten Konkurrenten und Tabellennachbarn aus Witzhelden am vergangenen Sonntagabend tat den Hückeswagenern extrem gut, und man habe sich laut Trainer Jens Greffin nach unten hin ein wenig Luft verschafft. Das sei wichtig gewesen, um nicht doch auf dem drittletzten Platz zu landen, der möglicherweise in eine Abstiegsrelegation führt. Aus den beiden Partien beim Wald-Merscheider TV und gegen den Wermelskirchener TV wollen die Schlossstädter im Idealfall noch mal was holen, um das Polster weiter auszubauen. „Wir haben in der Hinrunde gegen den WMTV nicht gut ausgesehen, das wollen wir jetzt ändern“, sagt der Coach, der in der Klingenstadt am Samstag lediglich auf den verletzten Roman Göhlich verzichten muss.

Bergische Panther III – HSG Rade/Herbeck (So., 13 Uhr, Schwanen). Im Hinspiel feierten die Panther III mit dem 24:23 einen ganz wichtigen Auswärtssieg. Diesen Erfolg wollen sie am liebsten wiederholen. Allerdings spielen sie zum einen in der für sie ungewohnten Heimhalle in Wermelskirchen. Zum anderen wird jetzt auch noch Rückraumspieler Daniel Blum mit einer Handverletzung ausfallen und sich damit in die lange Ausfallliste der Panther einreihen. Fabian Schneider (Knie), Sebastian Hahne (Aufbautraining), Tobias Falkner (Fuß) und Samuel Arndt (Hand) stehen ohnehin weiterhin dort drauf.

Nicht besser sieht es derzeit bei der Mannschaft aus Radevormwald aus. HSG-Trainer Björn Frank stehen gerade mal drei Rückraumspieler zur Verfügung. „Ich hoffe, dass bei uns die Kräfte reichen werden. In jedem Fall ist das in Bezug auf den drohenden Relegationsrang eine ganz wichtige Begegnung für uns“, erklärt der Coach.