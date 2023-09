Vor eigenem Publikum siegt es sich bestens

Remscheid. Doppelsieg und dritter Tabellenplatz – so stellt sich die erfreuliche Situation für die 2. Mannschaft des RTV-Judoteams in der Verbandsliga dar. Die jeweiligen 6:4-Erfolge in eigener Halle gegen das JT Holten II und den SC Wuppertal sorgten für Begeisterung bei Aktiven, Trainern und dem Publikum. An den Erfolgen beteiligt waren Philip Mähler, Nikolai Koch, Hesham Abdulaal, Kristof Kosaras, Ryon Lo A Njoe, Corrado Gradante und Luca Gradante.