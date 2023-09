Von B wie Badminton bis T wie Tischtennis

Badminton | Sportkegeln | Tischtennis | Betriebssport | Laufen | Tischtennis

Remscheid. Badminton: Die Spielgemeinschaft aus SV 09/35 Wermelskirchen und TB Hückeswagen beendete den Doppelspieltag am Wochenende mit einem Sieg und einer Niederlage. Gegen den SV Frielingsdorf gelang ein 5:3-Erfolg, beim BAT Bergisch Gladbach II verlor das Bezirksklassenteam mit 1:7. Schade, dass Sascha Henrichs schon am Samstag nach dem Einschlagen verletzt aufgeben musste. So musste bei beiden Spielen das 2. Herren-Doppel kampflos abgegeben werden.

Sportkegeln: In der Rheinlandliga kehrten die Männer des RSV Samo mit einer 0:3-Niederlage von der KSG SG Aachen zurück. Die Punkte von Andreas Stern (817), Kai Girke (812), Andreas Butz (784), Manuel Thiesse (776), Dittmar Berang (745) und Guido Hartmann (722) reichten nicht. Hingegen siegte der RSV II in der Oberliga bei der KSG Essen mit 3:0. Volker Stieg (800), Carsten Ziemke (746), Michael Thiesse (731) und Alexander Bolz (729) waren erfolgreich.

Tischtennis: In der 1. Bezirksliga fuhr der CVJM Lüttringhausen mit dem 8:8 beim TSV Gruiten einen überraschenden Punkt ein. Überragender Mann war Phil Karthaus. Einzel: Phil Karthaus, Daniel Vogt (je 2), Frank Strecker, Anselm Hanf. Doppel: Phil Karthaus/Frank Strecker (je 2). Eine Klasse tiefer (1. Bezirksklasse) setzte sich der CJVM II mit 9:5 bei den SF Dönberg durch. Punkte: Daniel Vogt, Reinhard Lips (je 2), Julian Beran, Thomas Manß, Thomas Schrowange in den den Einzeln, Daniel Lips/Thomas Manß und Reinhard Lips/Achim Herrmann in den Doppeln.

Betriebssport: Das Fußball-Endspiel um den BKV-Pokal bestreiten am Freitag um 20 Uhr in Reinshagen die BSG Edscha und Fortuna 95. Edscha hatte sich im Halbfinale mit 5:0 gegen die Kickers 85 durchgesetzt, die Fortuna besiegte Viktoria Blaffertsberg mit 4:2.

Laufen: Ein Quartett des RTB-Marathonteams hat erfolgreich am Kölner Brückenlauf über 15,65 Kilometer teilgenommen. Das allerdings bei schwierigen Bedingungen. Die Temperaturen stiegen bis zu 30 Grad an, bereits bei Kilometer sieben gab es für Hunderte von Aktiven kein Wasser mehr. Trotzdem erreichten alle in einem guten Zustand das Ziel: Bernd Haak (AK 55, 1:25:22 Std.), Gerd Dürr (AK 65, 1:38:05 Std.), Jürgen Romlau (AK 60, 1:44:47 Std.) und Udo Stollwerk (AK 70, 1:49:56 Std.).

Tischtennis: In der Bezirks-Oberliga setzten sich die Männer des TB Groß-Ösinghausen im spannenden Nachbarschaftsduell mit der DJK Quettingen mit 9:5 durch. Sechs der 14 Matches wurden erst im fünften Satz entschieden. Für die Punkte sorgten Klasberg, Illner, Gembalczyk (je 2), Müller, Stadler und Klasberg/Gembalczyk. Die Drittvertretung gewann in der Bezirksklasse mit 9:5 bei der TG Mülheim VI. ad