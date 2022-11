Von B wie Badminton bis T wie Tischtennis

Meldungen in Kürze.

Handball: Am mangelnden Kampfgeist lag es nicht, dass die Bezirksliga-Frauen der HSG Radevormwald/Herbeck in der Bezirksliga mit 20:23 (9:12) gegen Tabellenführer Solinger TB verloren. Letztlich machte die Chancenverwertung den Unterschied. Tore: Voss, Knürenhaus (je 6), Berghaus (3/1), Schnepper (2/1), Lange, Großbischowski (je 1), Kevenhörster (1/1).

Badminton: Chancenlos war die Spielgemeinschaft aus SV 09/35 Wermelskirchen und TB Hückeswagen in der Bezirksligapartie gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer SV Bergfried Leverkusen III. Beim 1:7 holte Ralph Buchholz den Ehrenpunkt, siegte glatt in zwei Sätzen. Jan von Palubitzki musste sich knapp in drei Sätzen verloren geben. Mit 6:4-Punkten und Rang vier steht man unverändert gut da.

Judo: Schöner Erfolg für Michael Ramburger. Der Athlet der Lenneper TG nahm an den offenen Solinger Stadtmeisterschaften teil und startete als leichtester Teilnehmer (bis 52 Kilogramm) in der Altersklasse U15. Gleich in seinem ersten Kampf schaltete er einen höher graduierten Gegner aus. In den folgenden Auseinandersetzungen nutzte Ramburger die Angriffe der Gegner aus, um daraus erfolgreich seine eigenen Würfe zu platzieren. Gold war der verdiente Lohn bei der großen Veranstaltung, an welcher 120 Teilnehmer aus NRW in den Klassen U11, U13 und U15 um Titel kämpften.

Handball: Nach dem wichtigen Sieg gegen den TSV GWD Minden können die Bundesliga-Handballer des VfL Gummersbach am Donnerstag ohne Druck zur MT Melsungen reisen, wo die Partie um 19.05 Uhr angepfiffen wird. In zwei Testspielen hatte man vor der Saison zweimal gegen den kommenden Gegner verloren.

Tischtennis: Stark ersatzgeschwächt verlor der CVJM Lüttringhausen trotz des überragenden Florian Schöps in der Bezirksklasse mit 5:9 gegen den TB Groß-Ösinghausen. CVJM: Schöps (2), Möller, Strecker, Schöps/Möler. TBÖ: Müller, J. Riemer (je 2), Gembalczyk, Fröhlingsdorf, M. Riemer, Klasberg/Gembalczyk, Riemer/Riemer. ad